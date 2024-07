Vela Luka bila je na jedan dan centar Hrvatske: Tisuće ljudi su odali počast velikom Oliveru...

Mi smo mala država, tko je vidio ovoliko svijeta na jednome mjestu? To je Oliver, ti i ja ovo nećemo doživjeti, niti kad umremo, rekla je Zorica Kondža kolegi i prijatelju Tomislavu Braliću nakon glavnog koncerta u sklopu manifestacije “Trag u beskraju”.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Deseci tisuća ljudi okupilo se u Veloj Luci na ovogodišnjoj manifestaciji “Trag u beskraju”, gdje su pjevali u čast hrvatskoj glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću, koji nas je napustio prije šest godina. Nastupili su brojni poznati pjevači poput Jelene Rozge, Giuliana, grupe Dalmatino, Zorice Kondže, Tomislava Bralića i klape Intrade te Martina Kosoveca.

- Ovo me podsjeća na ono kad ljudi dobiju na Euroviziji prvo mjesto pa kažu: ‘Ne znam uopće što bih rekao, moraju mi se slegnuti dojmovi pa ću sutra sve reći’. Stvarno je veliko zadovoljstvo, predivno - kaže Zorica nakon nastupa, dok se Bralić kratko ubacio i dodao: “Ovo je kao doček”.

Tomislav Bralić i Zorica Kondža prisjetili su se anegdota s pokojnim Oliverom kojih je bilo mnogo.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

- Ima ih više, ima i onih koje se ne mogu ispričati ovako javno i te su mi bile najslađe. Ne mogu jednu izdvojiti, ne znam, ono ruganje na pozornicu kad dođem. On bi me najavio pa bi rekao: ‘Što si to obukla, nisi mogla nešto bolje obući’?! Uglavnom, uvijek bi se znao našaliti, volio je ljude nasmijavati i volio je od glazbe napraviti nešto što ne može svatko - rekla nam je Zorica Kondža.

- Nema Oliver anegdote, to se ne može ispričati, to treba doživjeti. Treba s njim igrati buće, kad mu je buća kratka, onda mu mi kažemo da promijeni naočale jer je bio kratkovidan - dodao je Bralić, a Zorica je dodala da Oliver “nije volio gubiti u kartama”.

Mladi glazbenik i pobjednik posljednje sezone “The Voice Hrvatska”, Martin Kosovec, svojom interpretacijom pjesme “Nocturno” oduševio je publiku.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

- Jedna riječ je dovoljna, osjećaj je poseban. Stari si je bio dobar s njim, tako da je Oliver meni u srcu - rekao nam je Martin.

Martin je također imao čast izvesti i pjesmu “Ne mogu ti reći”, koju Oliver nije imao prilike izvesti pred publikom. Nakon što je početkom ožujka puštena nikad objavljena pjesma Olivera Dragojevića “Ne mogu ti reći,” sad je predstavljena i nova pjesma - “Vrime je”, a premijerno je puštena na 6. obljetnicu njegove smrti.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Giuliano Đanić otkrio je publici koji savjet je dobio od neprežaljenog pjevača.

- Najbolji savjet koji sam ikad dobio od Olivera bio je: ‘Mali ne pizdi, kompliciraš, moraš jednostavno’. Takav sam ja bio cijeli život zahvaljujući njemu - rekao je Giuliano.

Atmosferu u Veloj Luci teško je opisati riječima. Na tisuće ljudi, mladih i starih, svih generacija, okupilo se kako bi pjevalo i plesalo uz Oliverove pjesme. Općina Vela Luka, koja je prema podacima Hrvatskog zavoda za statistiku u 2021. godini imala svega oko 4000 stanovnika, na jedan dan postala je središte Hrvatske. Ljudi su dolazili iz svih krajeva zemlje kako bi sudjelovali u ovoj posebnoj proslavi. Činilo se kao da cijela nacija diše jednim ritmom, okupljena u malom dalmatinskome mjestu na otoku Korčuli.

Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

- Malo smo u čudu. Znali smo da je ovih dana u gradu neka proslava, ali ovoliko ljudi nismo se nadali. Taj pjevač je sigurno ostavio trag svojim pjesmama na sve okupljene ovdje - rekao je mladi par iz Slovačke koji je za odmor odabrao Velu Luku.

- Dolazimo iz Zagreba na ovaj koncert, ovo je već treća godina zaredom. Tu sam s prijateljima, prekrasno je! Nažalost, odmah večeras idemo za Split jer ove godine nismo uspjeli uhvatiti apartman. Mislim da ćemo iduće godine biti pametniji pa odmah rezervirati - kaže nam jedan od posjetitelja.

- Čim smo završili s poslom, bilo je doma, spremaj se i odmah na prvi trajekt. Tako je i bilo - došli smo na koncert i trajektom u 1 sat vraćamo se doma, a sutra posao. Jednostavno, ovo je taj dan u godini koji se ne propušta. Ljudi dolaze iz svih krajeva, pa što je nama iz Splita ‘zaletiti’ se - dodao je drugi posjetitelj.