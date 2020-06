Pomoć za oštećeni Hrvatski glazbeni zavod dolazi iz Beča

<p>Ovo ravnateljstvo je odlučno u namjeri da Hrvatski glazbeni zavod ponovo izvede iz krize iako smo svjesni da će to biti naš najteži zadatak u životu, poruka je predsjednice Hrvatskog glazbenog zavoda <strong>Romane Matanovac</strong> <strong>Vučković </strong>sa službenih stranica.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski glazbeni zavod</b></p><p>U zagrebačkom potresu u ožujku nastradao je i HGZ. U pomoć su priskočili mnogi, ali iznosi da se sanira šteta sežu do gotovo milijun kuna, iznos koji nije lako pribaviti. U samom zavodu pokrenuli su nekoliko projekata kako bi mogli nastaviti s radom. </p><p>Snimili su nekoliko vidao koji će se objavljivati na njihovoj Facebook stranici, i pripremi su koncerti za kraj lipnja na pozornici ispred HRT-a, u sklopu 14. festivala tolerancije na zagrebačkom Bundeku bit će i nekoliko koncerata posvećenih HGZ-u, Hrvatski komorni orkestar nastupat će za zavod, a veliku kampanju pokrenuo je austrijski brend Hogl...</p><p>No, najveći projekt trebao bi biti onaj u suradnji s Lions Klubom Nera. Oni su ideju pijanista Petra Klasana, da sam održi donatorski online koncert, pretvorili u nešto veće. Zajedno s finskom čelisticom Liinom Leijalom koja živi i radi u Palestini, Klasan je organizirao festival koji je počeo u četvrtak, a trajat će do 18. lipnja i na kojem će nastupiti glazbenici iz Hrvatske i svijeta. Klasan je naš mladi pijanist koji živi i radi u Beču i sada pomaže u obnovi Hrvatskog glazbenog zavoda.</p>