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NOVA NAPETA EPIZODA

Veliki obrat u Divljim pčelama? Krneta dobiva neočekivan poziv

Piše 24sata,
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Veliki obrat u Divljim pčelama? Krneta dobiva neočekivan poziv
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Foto: rtl
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Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'.

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Mali Jakov otkriva da je Kate u zatvoru i sve se više zanima za nju. I dok dio Vukasa nastoji sve zataškati, dio se naslađuje. Ivicu puštaju kući! Jakov i Karmela glume da je sve normalno, iako su i dalje jako zabrinuti za njega.

Foto: rtl

Čavka stiže u Ženevu i teško se privikava životu u velikome gradu. U Rajkinu domu upoznaje samouvjerenu Colette.

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Novi javni okružni tužitelj Neven Barešić upada u policijsku postaju te traži svu dokumentaciju povezanu s tvornicom u Vrilu i Antom Vukasom, a za petama je i Šušnjari.

Foto: rtl

Katu prisilno odvode u ambulantu, a u isto vrijeme Krneta dobiva neočekivani poziv inspektora – netko ga je prijavio!

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Razgovor između Tereze i Nevena naglo promijeni ton nakon što shvati da je ona Vukasova kći.

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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