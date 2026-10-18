Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Hoće li Cvita moći oprostiti Nikoli gnjusni čin...

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante odbija otići u bolnicu. Prvi put upoznaje unuka, za kojeg se odmah snažno veže. Nikola otkriva miliciji Antino skrovište. Zora nakon Marinove ljubomorne scene napokon otkriva istinu koju godinama nosi u sebi: već je jednom rodila dijete i zbog te traume više nikad ne želi postati majka.

UTORAK Nakon Antina infarkta napetost u kući Vukas raste. Terezini osjećaji prema Nevenu sve su jači, a Nikola prizna Cviti da je on ostavio anonimnu dojavu o Antinu skrovištu.

SRIJEDA Kristina prizna Katarini i Franki da više ne može izdržati u zatvoru te da planira pobjeći. Jakov istražuje Krnetinu prošlost te u razgovoru s Ivicom i Feridom dozna za koga je Krneta radio.

ČETVRTAK Katarina vjeruje da može pomoći Franki i Kristini pri bijegu. Novi tužitelj Neven odlučio je Antu zadržati u pritvoru i promijeniti pravila igre. Veljko priznaje Brici istinu o svom uspjehu u Americi.

PETAK U Vrilo se vraća nemir nakon što Čavka nasilno nasrne na Ivicu. U isto vrijeme, Nikola iznenadi Nevena ponudom da svjedoči protiv Ante. Ivica sve više gubi dodir sa stvarnošću, odbija Karmelu i zapada u halucinacije.

La promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Leocadia se prepire s Alonsom oko Currove molbe za povrat titule. Ciro se posvađa s Manuelom jer je zaposlio Julietu, koja brani svoju neovisnost.

UTORAK Alonso nagovori Cira da popusti Julieti. Leocadia i Ángela se pomire, ali identitet djevojčina oca ostaje tajna. Dvor najavljuje da će poslati izaslanika da procijeni opravdanost Currove molbe za povrat titule.

SRIJEDA Kad Adriano, Samuel, Petra i Simona dođu na prezentaciju, Martina odustane od pripremljenoga govora i dirne upravni odbor Zaklade pričama o utočištu.

ČETVRTAK María i Carlo prepiru se o budućnosti svog djeteta i Manuelovoj pomoći. Manuel razmišlja o ulaganju kod vojvode De Carrila, a Ciro se pridružuje toj ideji, iako je Julieta protiv.

PETAK Molba kralju ima proceduralnu pogrešku, pa pismo treba poslati ponovno. Julieta i Ciro svađaju se oko ulaganja njezina miraza.

Zločinački umovi

RTL 2 21:00

PONEDJELJAK Počinitelji ubojstava u trima državama tvrde da ih je "čudovište u sjeni" natjeralo da usmrte najmilije. BAU kreće u hvatanje serijskog ubojice koji sad prijeti i članu tima.

UTORAK Meg i njezina najbolja prijateljica otete su dok su se pripremale upoznati osobu za koju su mislile da je tinejdžer. BAU lovi grabežljivca povezanog s lancem internetske trgovine ljudima koji služi kao poslužitelj serijskim ubojicama.

SRIJEDA Deset osoba nastrada u napadu plinom u prigradskom autobusu u Los Angelesu. Tim surađuje s uredom FBI-a kako bi utvrdio radi li se izoliranom slučaju ili terorističkom činu.

ČETVRTAK Tri zaposlenika noćne smjene u zalogajnici u Las Vegasu ubijena su u pljački i paležu. Istraga je povezana sa sličnim, šest godina starim slučajem.

PETAK Registrirani seksualni prijestupnik u Floridi pronađen je mrtav odjeven u uniformu navijačice. Tim mora ispitati dvije tisuće članova zajednice u kojoj su smješteni nenasilni prijestupnici.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Održava se audicija za uloge u predstavi. Kandidati oduševe Laru i Ivu, dok Milica nije impresionirana. Jadranka se povjeri Vesni o Vinkovu zdravlju, a Vinko Aljoši, pa se njih dvoje nađu u ulogama bračnih savjetnika. No Vinkov "problem" je veći nego što se mislilo. Stanislav odlazi kod fra Joze Šarana ne bi li im pomogao otkriti što se dogodilo s Ivkinim djetetom.

UTORAK Macani dobivaju pozivnice na otvorenje Grabovčeve sale i tuguju nad svojim hotelom. Ivka saznaje vijest koja bi sve mogla promijeniti. Braco shvati da je Martin rekao Grabovcu za njega i Ivu, a Iva se odlazi suprotstaviti ocu. Mirjana je na mukama zbog osjećaja prema Grabovcu, a Jadranka je malo umiri.

SRIJEDA Ivki je pozlilo, a Vinko pritišće Stanislava da im kaže što se dogodilo i on u nemoći slaže da je Ivki netko prijetio. Vinko posumnja na Gelbove. Iva je zabrinuta za Bracu i sad ona želi tajnu vezu. Tomi rastopi Laru romantičnim danom pred povratak u Maroko. Grabovac uoči priliku da se osveti Zvoni i smjesti mu pritvor.

ČETVRTAK Grabovac je priveden i cijelo se mjesto pita zašto. Mirjana je posebno uznemirena jer ga je vidjela u krvavoj košulji i dvoumi se bi li mu pružila alibi ili ne. Ivka sa Stanislavom i svećenikom odlazi u Hrvace.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Josip suoči Vitu jer je dopustio da se laž proširi, posebno jer je dopustio da on ispadne lažov. Petar nakon razgovora s Vitom mijenja ponašanje prema Tatjani, što nju začudi i zbuni. U policijsku postaju stiže dokument o nestaloj osobi, na kojem se nalazi Petrova slika.

UTORAK Milena je izvan sebe od sreće što se Frane probudio. Slavica i ona ne dopuštaju Borisu ispitivanje o nesreći. Vito prema van odaje dojam čvrstoće, no prilično je zabrinut oko Franina sjećanja te traži pomoć od Ksenije. Istodobno, Frane želi razgovarati s njim.

SRIJEDA Vito sazna da je Boris pronašao jednu od njegovih manžeta, a Petra i Brunu snimi TV ekipa. Dominik zatekne Petra u nedjelu. Dominik ga ucijeni, u nadi da će utjecati na njega: ako mu bude pomogao oko obaveza u crkvi, neće reći Ivi što je napravio. Josip ne može mirovati po pitanju da Vito nije oženio Korinu. Traži pomoć od Vlaste, koja podrži njegovu ideju.

ČETVRTAK Vlasta motivira Korinu da se vjenča za Vitu. Korina pokušava razgovarati s Vitom kojeg brine Petar. Iznenadi ih dostava janjeta za svadbenu gozbu, a Vito tako saznaje da se ženi. Ante gubi strpljenje te dolazi kod Dominika kako bi ga natjerao da pogleda crkvene knjige u vezi Josipova zemljišta.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Za doručkom Miguel pokušava nagovoriti Catarinu da ode u školu, no dijete spominje Césara i strahuje da on možda ipak nije mrtav.

UTORAK Luísa daje intervju o svom partnerstvu s Miguelovim eko hotelom i objašnjava da pritom neće doći do sukoba interesa. Kada novinari spomenu otmicu i Césara, Miguel prekine intervju.

SRIJEDA Helena objašnjava da ju je Fátima odbila priznati te da je spremna na DNK test. Luísa ne želi vjerovati u ovo što čuje. Miguel smatra da bi trebala promisliti o mogućnosti da je to možda istina.

ČETVRTAK Fátima objašnjava da joj je Alexandre platio kako bi ona otišla i kako bi on zaboravio da je imao ljubavnicu i izvanbračnu kćer. Helena prilazi Tomásu.

PETAK Helena je dobila DNK nalaz i presretna je. Neprestano ponavlja svoje ime, dodajući na kraju prezime Marreiros. Luísa je bijesna. Júlia ističe da Helena nije ništa kriva. Odgovornost je na njihovim roditeljima i njihovu toksičnom braku.