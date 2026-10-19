Doznajte što vas očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Plamen ljubavi'...
Evo što će ovog ponedjeljka biti u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Ante odbija otići u bolnicu. Prvi put upoznaje unuka, za kojeg se odmah snažno veže. Nikola otkriva miliciji Antino skrovište. Zora nakon Marinove ljubomorne scene napokon otkriva istinu koju godinama nosi u sebi: već je jednom rodila dijete i zbog te traume više nikad ne želi postati majka.
La promesa
HRT 1 13:20
Leocadia se prepire s Alonsom oko Currove molbe za povrat titule. Ciro se posvađa s Manuelom jer je zaposlio Julietu, koja brani svoju neovisnost.
Zločinački umovi
RTL 2 21:00
Počinitelji ubojstava u trima državama tvrde da ih je "čudovište u sjeni" natjeralo da usmrte najmilije. BAU kreće u hvatanje serijskog ubojice koji sad prijeti i članu tima.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Održava se audicija za uloge u predstavi. Kandidati oduševe Laru i Ivu, dok Milica nije impresionirana. Jadranka se povjeri Vesni o Vinkovu zdravlju, a Vinko Aljoši, pa se njih dvoje nađu u ulogama bračnih savjetnika. No Vinkov "problem" je veći nego što se mislilo. Stanislav odlazi kod fra Joze Šarana ne bi li im pomogao otkriti što se dogodilo s Ivkinim djetetom.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:20
Josip suoči Vitu jer je dopustio da se laž proširi, posebno jer je dopustio da on ispadne lažov. Petar nakon razgovora s Vitom mijenja ponašanje prema Tatjani, što nju začudi i zbuni. U policijsku postaju stiže dokument o nestaloj osobi, na kojem se nalazi Petrova slika.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Za doručkom Miguel pokušava nagovoriti Catarinu da ode u školu, no dijete spominje Césara i strahuje da on možda ipak nije mrtav.
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