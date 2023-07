Veliki oproštaj Eltona Johna: 'Iza mene je 4000 koncerata, ali svoje sinove ipak volim više'

Proći ću sve kontinente kako bih se primjereno pozdravio. Moji obožavatelji će doživjeti najbolji, najfantastičniji show koji sam ikada pripremio. Puno smo promišljali o sadržaju i vizualnom izgledu, istaknuo je Elton John (76) u siječnju 2018. kada je najavio posljednju turneju 'Farewell Yellow Brick Road Tour'.

Pet godina kasnije, unatoč turbulentnom razdoblju prožetom pandemijom, tako je i bilo. Oproštajni koncert imao je u Stockholmu, pred 30.000 ljudi.

Na posljednjem nastupu izvedene su 23 pjesme iz različitih razdoblja njegove duge karijere, među kojima su 'Rocket Man', 'Tiny Dancer', 'I Guess That's Why They Call It the Blues' i 'Philadelphia Freedom'. Tri puta je izlazio na bis i otpjevao Cold Heart, Your Song i Goodbye Yellow Brick Road. Kraj je to velike karijere duge 50 godina.

Kada je 2018. najavio oproštajku, kazao je kako za odlazak sa scene presudna bila ljubav prema sinovima, Zacharyju (11) i Elijahu (9).

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Sve se vrti oko njih. Volim svoje sinove. Mrzim biti daleko od njih. Imam puno predivnih uspomena s turneja i odradio sam preko četiri tisuće koncerata te volim pjevati, ali svoje sinove volim više - objasnio je tada Elton koji djecu ima s mužem, filmskim producentom Davidom Furnishem (60).

Dodao je kako je razmišljao o mirovini od 2015. i planirao je posljednju turneju 18 mjeseci. Nakon njezinog završetka neće biti iznenadnog povratka na scenu.

Foto: DS7/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

Glazbenik je prije Davida bio u braku sa Renate Blauel (65) od 1984. do 1988. kada je otkrio u javnosti da je homoseksualac.

Elton je imao problematičan odnos sa svojom majkom Sheilom Farebrother s kojom se pomirio nekoliko mjeseci prije njezine smrti. U svađi su bili od 2008., a razlog sukoba je bio glazbenikov bivši asistent Bob Halley s kojim Sheila nije htjela prekinuti kontakt.

- Elton ima bogatstvo od 300 milijuna funti, pa je znala da nema problema oko novca. No htjela mu je nešto i dokazati posljednjim potezom u svojoj oporuci - rekao je Sheilin prijatelj za britanski tabloid The Sun. Dok je Halleyju ostavila 267.000 funti, sinu je 'posvetila' mali odlomak sa čudnom ostavštinom.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Dajem svom sinu Eltonu Johnu dvije 'Batignani' plavozlatne urne koje su oslobođene od svih poreza i fotografije moje majke i djeda u uniformi - napisala je Sheila koja je krivila pjevačevog muža, filmskog producenta Furnisha što je otpustio asistenta. Rekla je kako joj je Halley poput sina i ispričala da je Elton htio da se prestane družiti s njime.

Pjevač je u prošlosti imao problema s drogom i alkoholom, a tvrdi da je bio kriv otac Stanley Dwight koji je preminuo 1991. Istaknuo je da ga nikada nije zagrlio ni pokazao kako ga voli.

Foto: Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION

- Nikakvu ljubav nisam dobio od njega. Nije me ni jednom htio čuti kako pjevam. Zbog njega sam se opijao i drogirao - ispričao je Elton koji je uspješno pobijedio ovisnost i 30 godina nije 'pokleknuo'.