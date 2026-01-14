Veliki party spektakl u srpnju: BSH dolazi u pulsku Arenu

Nakon pet godina vrhunskih elektroničkih događaja u jedinstvenom ambijentu povijesnog kamenoloma Cave Romane, BSH ovog ljeta ispisuje novo poglavlje domaće i regionalne glazbene scene pod krilom Adria Summer Festivala. U petak, 31. srpnja, BSH po prvi put dolazi u pulsku Arenu, jedan od najpoznatijih i najupečatljivijih antičkih spomenika na svijetu.

Posebnu simboliku ovom eventu daje povijesna činjenica da je Arena građena kamenom upravo iz Cave Romane - lokacije na kojoj je BSH proteklih godina stvarao nezaboravne ljetne noći i postavio nove standarde produkcije i doživljaja elektroničke glazbe. Time se na jedinstven način spajaju prošlost i sadašnjost, kamenolom i amfiteatar, povijest i suvremeni glazbeni izraz.

U sklopu programa Adria Summer Festivala 2026, ovaj svjetski poznati rimski amfiteatar ugostit će BSH party spektakl, koncept koji je danas prepoznat kao najuspješniji hrvatski međunarodni glazbeni proizvod elektroničke scene. Dosljedno birajući posebne, povijesne i vizualno impresivne lokacije, BSH je izrastao u brend koji nadilazi klasični party format i privlači publiku iz cijelog svijeta.

Dodatnu težinu daje činjenica da je za nastup u Areni odabrana jedna od najvećih DJ zvijezda današnjice, umjetnik čije se ime veže uz najveće svjetske pozornice, a s kojim hrvatska publika već godinama dijeli uzajamnu ljubav i poštovanje.

- Nakon što su prošlogodišnji ljetni BSH partyji snažno odjeknuli u svijetu i privukli publiku iz brojnih zemalja dobili smo snažan vjetar u leđa da ove godine napravimo iskorak u pulsku Arenu. Partnerstvo s Adria Summer Festivalom omogućilo nam je da cijelu priču podignemo na još višu razinu - ističu iz BSH i dodaju: 'Ovogodišnji spektakl u pulskoj Areni dodatno učvršćuje Hrvatsku i Istru kao globalno prepoznatu destinaciju elektroničke glazbe!'

Adria Summer Festival, koji ove godine slavi svoje 10. izdanje, tijekom prethodnih je godina ugostio velika glazbena imena poput Erosa Ramazzottija, Grace Jones, Jasona Derula, Davida Moralesa, Dubioze Kolektiv i mnogih drugih. U izdanju 2026., uz BSH party spektakl, festival donosi i koncert Stinga u sklopu turneje Sting 3.0., dok će ime trećeg izvođača biti uskoro objavljeno.

U samom srcu ljetne sezone, BSH party spektakl u pulskoj Areni zasigurno će privući tisuće domaćih i stranih posjetitelja. Produkcijski snažan, ambijentalno neponovljiv i simbolički moćan, ovaj događaj najavljuje večer koja će se dugo pamtiti.

Blind ulaznice dostupne su u sustavu Entrio.hr