'Veliki Perica' ide prema planu, uskoro ga gledamo na ekranu

<p>Još je dvadesetak dana ostalo do završetka snimanja serije “Dnevnik velikog Perice”. Emitiranje šest epizoda trebalo bi početi do kraja godine.</p><p>Stan u Mlinarskoj ulici u Zagrebu “okupirali” su glavni akteri na početku snimanja, bili su još u Maksimiru, na Zrinjevcu, a sad su se nakratko preselili do Ribnika nadomak Karlovca. Točnije, u tamošnji DVD.</p><p>- Imali smo malu pauzu tijekom ljeta, sad se opet snima. Ima puno posla, ali zasad, bez obzira na ove teške uvjete, sve ide prema planu - rekao nam je <strong>Albino Uršić</strong>, idejni začetnik, producent i jedan od scenarista serije.</p><p>Naslanjat će se na film “Tko pjeva zlo ne misli”, ali neće to biti nikakav nastavak. Iz filma je tu samo gospođa <strong>Mirjana Bohanec Vidović</strong>, koja je glumila <strong>Anu Šafranek </strong>i u Golikovu remek-djelu.<strong> Eugena Fulira</strong>, <strong>Ernestova</strong> brata, igra <strong>Otokar Levaj</strong>, a velikog <strong>Pericu </strong>utjelovljuje <strong>Živko Anočić</strong>. Režiser je <strong>Vinko Brešan</strong>.</p><p> </p><p>- Atmosfera je zaista odlična, a Vinko je to odlično posložio, zadržao je duh Golikova filma i dodao nešto svoje - kaže Uršić.</p>