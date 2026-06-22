Veliki vodič za jubilarno izdanje INmusica: Kako doći, čime plaćati i što ne smijete unijeti

Još samo nekoliko sati dijeli nas od početka 18. izdanja INmusic festivala, koje će se do 24. lipnja održati na jarunskim otocima. Tijekom tri festivalska dana Zagreb će ugostiti desetke tisuća posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva, a na pozornice će se popeti neka od najvećih svjetskih glazbenih imena. Kako biste izbjegli gužve i neugodna iznenađenja na ulazu, donosimo veliki vodič sa svim važnim informacijama.

Festivalska vrata otvaraju se u danas u 16:30 sati, što ujedno označava i službeni početak trodnevnog glazbenog spektakla na Jarunu.

Kako doći na INmusic?

RSC Jarun je pješačka zona te je ulazak vozilima strogo zabranjen, stoga se svim posjetiteljima preporučuje dolazak javnim prijevozom ili biciklom. Uz redovne tramvajske i autobusne linije, tijekom trajanja festivala u suradnji s Gradom Zagrebom osigurana je i proširena autobusna linija 113 koja predstavlja dodatak redovnim linijama javnog prijevoza. ZET-ova autobusna linija 113 će tijekom trajanja INmusic festivala prometovati od okretišta Ljubljanica, na Jarun dolazi na ulaz Hrgovići, potom kruži Jarunom i ostavlja publiku ispred ulaza na festivalsku lokaciju te nastavlja rutu prema okretištu Ljubljanica i napušta Jarun na izlazu Hrgovići.

Autobus će voziti svakih 15 minuta u razdoblju od 16:00 sati do 05:00 sati svaki festivalski dan, čime će svim posjetiteljima biti omogućen povratak s festivala korištenjem javnog prijevoza. Ispred festivalskog ulaza postavljen je veliki broj novih vezišta za bicikle posjetitelja, a više informacija o sigurnosnim ograničenjima možete pronaći na službenim stranicama INmusic festivala.

Zagreb: Atmosfera na zadnjem danu 17. INMusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Što smijete unijeti?

Na festival je dopušteno unijeti:

manje torbe i ruksake (uz sigurnosni pregled)

mobitel

kabanicu

sunčane ili dioptrijske naočale

cigarete i upaljač

kozmetiku i higijenske proizvode isključivo u plastičnoj ambalaži do 100 ml.

Zagreb: Atmosfera na zadnjem danu 17. INMusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ovo će vam oduzeti na ulazu

Organizatori upozoravaju da će svi posjetitelji i njihove stvari biti pregledani, a na festivalsku lokaciju nije dopušteno unositi:

hrane, bezalkoholnih i alkoholnih pića u bilo kojoj vrsti pakiranja

čepova za boce (plastičnih ili dr.)

kozmetičkih ili drugih proizvoda u pakiranjima iznad 100 ml zapremine

aerosola, odnosno proizvoda u bočicama pod pritiskom

kozmetičkih preparata u sticku (npr. dezodoransi, sredstva protiv komaraca i sl.)

vatrenog oružja, naprava za omamljivanje i naprava za samoobranu (elektrošokeri, suzavci, laseri i sl.)

oštrih predmeta i hladnog oružja (noževi, škare, sjekire, alati, lanci i sl.)

kamera i profesionalnih fotoaparata te tehničke opreme i instrumenata bez dozvole organizatora

narkotika i drugih ilegalnih supstanci

pirotehničkih i eksplozivnih sredstava

zapaljivih tekućina i proizvoda

kišobrana, projektila i drugih oštrih predmeta (uključujući selfie-stickove) koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja

unošenje i korištenje bespilotnih letjelica (dronova)

Zabranjeni su i kućni ljubimci

Na festivalsku lokaciju nije dopušteno uvoditi kućne ljubimce niti ulaziti biciklima ili drugim prijevoznim sredstvima bez dozvole organizatora. Također je strogo zabranjeno paljenje vatre te oštećivanje festivalske infrastrukture i okoliša, uključujući penjanje po stablima, lomljenje grana, uništavanje zelenih površina ili bacanje otpada u jezero.

Zagreb: Pjevač Hoziet na 16. izdanju INmusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Organizator upozorava i na ovo

Glasna glazba može oštetiti sluh pa organizatori preporučuju korištenje zaštitnih čepića za uši.

Tijekom nastupa koristit će se stroboskopi i laseri koji kod fotosenzitivnih osoba mogu izazvati glavobolje ili epileptičke napadaje.

Organizator zadržava pravo promjene satnice i programa, ne odgovara za izgubljene ili ukradene stvari te može zabraniti ulazak svakoj osobi za koju procijeni da bi mogla ugroziti sigurnost drugih posjetitelja ili narušiti javni red i mir.

Djeca mlađa od 13 godina mogu ući besplatno uz pratnju roditelja ili skrbnika s važećom festivalskom ulaznicom.

Kako plaćati na INmusicu?

Uz postojeći sustav beskontaktnog festivalskog plaćanja putem festivalskih narukvica, ovogodišnje izdanje donosi i važnu novost – na svim prodajnim mjestima unutar festivala bit će omogućeno izravno plaćanje bankovnim karticama.

Festivalske narukvice i dalje će se moći nadopunjavati na TOP-UP lokacijama gotovinom ili bankovnim karticama.

Sve ulaznice na festivalskom ulazu mijenjaju se za festivalske narukvice. Ljubazno molimo posjetitelje da narukvice ne trgaju, režu ili na bilo koji način oštećuju zato što tada prestaju biti važeće. Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak dnevno, a nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do početka sljedećeg festivalskog dana. Ovo pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival, dok se pravilo jednog ulaska dnevno ne odnosi na kamperske narukvice, no u tom se slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi.

Organizatori pozivaju posjetitelje da se prije dolaska informiraju o pravilima festivala te predmetima koje je dopušteno, odnosno zabranjeno unositi u festivalski prostor.

Zagreb: Glazbeni duo Royksopp nastupio na 16. izdanju INmusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Tko nastupa na INmusicu?

Ovogodišnji program savršeno spaja nastupe globalnih glazbenih zvijezda s prepoznatljivom boutique atmosferom festivala. Prvoga dana, 22. lipnja, publiku očekuje premijerni nastup legendarnog Jacka Whitea u Hrvatskoj, uz kojeg nastupaju Manic Street Preachers, KT Tunstall i brojni drugi.

Drugi dan festivala rezerviran je za dugoočekivani dolazak kultnog virtualnog benda Gorillaz te The Flaming Lips, Sprints, Jehnny Beth, Any Young Mechanic i mnogih drugih.

Festivalski raspored za srijedu, 24. lipnja, uz povratak omiljenih Kings of Leon pred zagrebačku publiku, uključuje i nastupe sastava IDLES, Dry Cleaning, Maria Iskariot i mnogih drugih. Detaljni raspored nastupa svih izvođača dostupan je na službenim stranicama INmusic festivala.

Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 159 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica još uvijek dostupan isključivo putem službenog festivalskog webshopa. U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.