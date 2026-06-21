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Privremeno zatvaranje prometa te više buseva i tramvaja: Grad Zagreb se oglasio oko INmusica

Piše 24sata,
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Privremeno zatvaranje prometa te više buseva i tramvaja: Grad Zagreb se oglasio oko INmusica
Zagreb: Atmosfera na zadnjem danu 17. INMusic festivala | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U ponedjeljak počinje 18. INmusic festival na zagrebačkom Jarunu, a u nedjelju su se oglasili iz Grada Zagreba te najavili što će se sve mijenjati u prometu tijekom idućih dana

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Grad Zagreb je u nedjelju objavio privremenu regulaciju prometa za dane od 22. do 25. lipnja, odnosno tijekom trajanja 18. INmusic festivala na Jarunu. U objavi su naveli kako je 'pojačan javni prijevoz' te uvedena privremena regulacija. 

Evo što se sve mijenja: 

Pojačana autobusna linija 113 i noćni tramvaji

U razdoblju od 15:00 do 05:35 sati autobusi će prometovati svakih 15 minuta na relaciji:

Okretište Ljubljanica – Zagrebačka avenija – Hrgovići – Aleja Matije Ljubeka (Jarun) – Hrgovići – Zagrebačka avenija – Okretište Ljubljanica

Dodatno će biti uvedeni i pojačani polasci noćnih tramvajskih linija 31, 32 i 34.

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Dolazak biciklom

Na istočnom kraju regatne staze bit će postavljeni stalci za 1.400 bicikala.

Do Jaruna možete doći i zBajsom. Oko jezera se nalazi više stanica. Molimo korisnike da Bajseve ostavljaju isključivo na službenim stanicama.

Privremeno zatvaranje prometa

Tijekom festivala za sav promet bit će zatvorene:

• Petrovaradinska cesta (od Vodoprivrede uz nasip do parkirališta, odnosno izlaza na Aleju Matije Ljubeka)

• Ulica Hrvatskog sokola

• Hrgovići

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- Molimo sve sudionike u prometu i posjetitelje festivala za strpljenje, povećan oprez i poštivanje privremene prometne regulacije - naveli su iz Grada. 

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