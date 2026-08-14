Veliki vodič za koncerte i svirke diljem Hrvatske ovog vikenda

PETAK

Tjedan zatvaramo visoko i glasno. U Puli nas u petak čeka spektakl jer Haris Džinović stiže u Arenu. Mramor, zvijezde i hitovi, sve je spremno za dugačak plesni petak. Šibenik diže nivo na Tvrđavi Barone, gdje Barone Jazz Festival donosi Mantes i elegantan, topli groove pod starim zidinama. Ako ste na Kvarneru, Cres mami na 37. Lubeničke večeri. Nikica Polegubić svira u dragulju na litici iznad mora, mjestu koje svako ljeto pretvara u scensku čaroliju.



Za one koji žele vikend u komadu, starta i trodnevni KSET na Krku na Sceni Zidine. More je korak dalje, glazba je ispred vas, energija je na maksimumu. U Fužinama traje JazzEra, festival koji je odavno postao sinonim za fine jazz večeri u planinskom zraku. Na Pagu je u tijeku PagArtFestival, intimne komorne i akustične večeri za sve koji vole tiše, ali raskošne doživljaje. A Split se oprašta od još jednog izdanja Splitskog ljeta. Posljednji dan donosi zadnji val programa i sjajan izgovor da prošećete gradom koji živi cijelo ljeto.

Foto: Zvonimir Barisin

SUBOTA

Pula je opet u fokusu. Silente stiže u Malo rimsko kazalište i najavljuje večer punu emocija i pjevanja u glas. Romantika kamena, refreni koji odmah sjednu i publika koja zna svaku riječ. Na obali, u Vodicama, Grše preuzima La Playu kod Hotela Imperial. Trap, hitovi i gužva uz more, taman za sredinu kolovoza.

Foto: PROMO





Tko želi festival doživljaj, neka ostane na Krku jer KSET na Krku vozi dalje. Scena Zidine je idealna za duga subotnja druženja. JazzEra u Fužinama nastavlja svoj maraton kroz noć uz sjajne svirače i atmosferu koja prija duši. PagArtFestival i dalje puni kalendar, pa ako volite mirnije ljetne note i kamene trgove, znate put. Subota je stvorena za skok s koncerta na koncert, uz kratke pauze za sladoled i pogled prema zvijezdama.

NEDJELJA

Završni dan vikenda donosi smiraj, ali bez spuštanja gasa. KSET na Krku zatvara trodnevnu priču. Ako ste izdržali sva tri dana, zaslužujete veliki pljesak i još jedan ples ispod palmi. U Fužinama JazzEra privodi kraju svoje izdanje, baš onako kako treba, s fino doziranom elegancijom i toplim aplauzima. Na Pagu PagArtFestival nastavlja svoj hod prema završnici, savršen za one koji žele zaokružiti vikend sjedalom u prvom redu i koncentracijom na svaki ton.



Gdje god krenuli, birate između monumentalnih antičkih kulisa, tvrđava s pogledom, otočnih trgova i hladovine goranskih šuma. Petak nosi bombastičan start, subota dodaje emotivni i klupski štih, nedjelja je za zaokruživanje i osmijeh prije novog radnog tjedna. Hrvatska ovih dana zvuči raznoliko i puno, pa je jedina prava greška ostati doma. Uzmite laganu odjeću, bocu vode i dobru ekipu. Mi smo raspored složili, vi samo izaberite rutu.

Petak, 14. kolovoza

- Haris Džinović – Arena, Pula

- KSET na Krku 2026. – Scena Zidine, Krk

- Barone Jazz Festival: Mantes – Tvrđava Barone, Šibenik

- 37. Lubeničke večeri: Nikica Polegubić – Lubenice, Cres

- 72. Splitsko ljeto – Razne lokacije, Split

- 28. PagArtFestival – Razne lokacije, Pag

- JazzEra Fužine 2026. – Razne lokacije, Fužine

Subota, 15. kolovoza

- Silente – Malo rimsko kazalište, Pula

- Grše – La Playa – Hotel Imperial, Vodice

- KSET na Krku 2026. – Scena Zidine, Krk

- 28. PagArtFestival – Razne lokacije, Pag

- JazzEra Fužine 2026. – Razne lokacije, Fužine

Nedjelja, 16. kolovoza

- KSET na Krku 2026. – Scena Zidine, Krk

- 28. PagArtFestival – Razne lokacije, Pag

- JazzEra Fužine 2026. – Razne lokacije, Fužine

*uz korištenje AI-ja

