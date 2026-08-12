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18. KOLOVOZA

Lorde u utorak donosi svoje najveće hitove u pulsku Arenu

Piše 24sata,
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Lorde u utorak donosi svoje najveće hitove u pulsku Arenu
Foto: reuters/pixsell
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Publika, koja će se skupiti iz više od tridesetak zemalja svijeta, imat će 18. kolovoza priliku uživati u jednoj od pjevačicinih rijetkih samostalnih svirki, s obzirom da Lorde ovog ljeta uglavnom nastupa po festivalima.

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Jedan od najočekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj, nastup Lorde u pulskoj Areni, dolazi kao jedan od vrhunaca njezine dugačke Ultrasound turneje. Publika, koja će se skupiti iz više od tridesetak zemalja svijeta, imat će 18. kolovoza priliku uživati u jednoj od njezinih rijetkih samostalnih svirki, s obzirom da Lorde velikom većinom ovog ljeta nastupa po festivalima. 

Poznata je i set lista koja donosi sve najvažnije hitove iz njezine karijere, uz posebnu pažnju posvećenu aktualnom albumu „Virgin“.
Uobičajena Lorde set lista ide preko 20 pjesama po nastupu, otvara je vjerojatno najveći hit, „Royals“, a zatvara omiljena „Ribs“ koju Lorde obično izvodi na maloj pozornici, bliže miks pultu. Poznata je i priča sa melbournškog koncerta, kada je za vrijeme izvođenja upravo pjesme “Ribs” publiku zamolila da im "noge budu podignute s poda", pa je 14.000 ljudi je zajedno skočilo.

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Najveću zastupljenost na koncertu ima aktualan album “Virgin” s kojeg najčešće izvodi “Current Affairs”, “David”, “Favourite Daughter”, “Hammer”,  “Man of the Year”, “What Was That”, “Broken Glass” i “Shapeshifter”. 

Legendaran debi “Pure Heroine”, osim s “Royals” i “Ribs” zastupljen je s klasicima “Team” i “Buzzcut Season”, dok s albuma “Melodrama” uživo se najčešće mogu čuti “Green Light”,  “Liability”, “Supercut”, “The Louvre”, “Perfect Places”. Odlična “Oceanic Feeling” praktično jedina predstavlja izdanje “Solar Power”, ali je zato u set listi, pri samom kraju koncerta već standardna obrada “Girl, So Confusing” od Charlie xcx.

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Šibenik: Koncert pjevačice Lorde na tvrđavi sv. Mihovila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Punim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, Lorde je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a posjeduje dvostruko državljanstvo. Od 2013., kao 16-godišnjakinja s najvećim hitom godine “Royals”, pomiče granice alter popa i na vrhu je igrajući po svojim pravilima. Postala je glas generacije s debijem “Pure Heroine”, najmlađa izvođačica i jedina s Novog Zelanda na prvom mjestu Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. Album “Melodrama” Rolling Stone stavlja na popis najboljih svih vremena, “Solar Power” NME naziva očaravajuće uspješnim dok aktualni “Virgin” kroz synth-pop propituje zrelost i identitet. 

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Nastup pop ikone Lorde u pulskoj Areni bit će zasigurno jedno do najvažnijih inozemnih gostovanja ove godine. Prije nje nastupit će norveški alt pop dvojac Smerz kojeg kritika stavlja u vrh skandinavske eksperimentalne scene.

Ulaznice su u prodaji u sustavima Core Event i Eventim, a cijene su parter stajanje 68 eura, tribina slobodno sjedenje 83 eura i travnjak stajanje 55 eura. 

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