Veliko punk veselje povodom 50 godina Ramonesa proslavit će se ovog petka u Boogaloo

Dugoiščekivani punk spektakl u čast 50 godina Ramonesa obilježit će se u petak 22. ožujka! Tom prilikom u Boogaloou kao supergrupa nastupit će ERMANOS (lat. braća / anagram RAMONES) koji čini Koca iz Debelog precjednika i Brane, Korado i Enio iz Socijalne službe. Poseban gost večeri bit će FNC Žac iz kultnog FNC Diverzanta. Za poseban punk štimung nakon koncerta zadužen je Dom Smith.

Ulaznice u pretprodaji bile su 13 eura u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i na njihovom webu, kao i preko sustava Entrio. Ulaznice na dan nastupa koštaju 16 eura.

Spektakl će od 21:00 otvoriti Vrata, od 22:00 za odličnu zabavu zaduženi su Ermanos, a od 23:30 Pankrokšou preuzima Dom Smith.

"Jesi li gledao film Back to the future? Znaš li onaj moment kad Dr. Emmet Brown objašnjava Marty McFlyu da se ne zajebava s krucijalnim momentima u trenutku kad treba putovati u prošlost? Jer ako te temeljne momente na životnom timelineu pobrka, sadašnjost neće biti ista. Taj trenutak je za mene bio 1990. godina i koncert Ramonesa u Zagrebu gdje sam bio najmlađe dijete. Ali ostavio je dubok dojam. Toliko dubok da sam se odlučio baviti glazbom, zagrebao debelo ispod površine, pronašao bendove poput The Clash, Dead Kennedys. Glazba me izgradila i kao osobu. Kasnije i spasila život. Zbog nje sam osoba kakva jesam. Njihov zagrebački koncert 1994. mi je samo dodatno zakucao ista načela. Kad su mi se Ermanosi javili, a oni su ludi fanovi poput mene, uz to i predivni ljudi, hoćemo li se odužiti Ramonesima na glasan i beskompromisan način, nisam puno razmišljao. Na taj telefonski poziv, mogao sam odgovoriti samo: Hey Ho, Let's Go!” rekao je ususret koncertu Tin Kovačić Koca, frontmen kultnih osječkih pankera Debeli precjednik.

Foto: PROMO

“A kak’ znaš da će bit’ za?” – “A kak’ ne bi bio za!” - tako je otprilike zvučao zaključak razgovora o ideji pozovemo Kocu za ovu specijalnu prigodu. Nas trojica (Brane/Korado/Enio) smo se upoznali i postali prijatelji zahvaljujući Ramonesima, zahvaljujući njima smo naučili svirati i osnovali svoje bendove i izgradili se kao ljudi i glazbenici. Kako se bližio 50. rođendan Ramonesa i 30. obljetnica od njihovog zadnjeg nastupa u Zagrebu, došli smo na ideju da organiziramo koncert njima u čast i to skoro 15 godina nakon što smo svirali kao Ramones Real Tribute.

“Pa bio bi red, to su Ramonesi! Ak’ ne napravimo neš’, neće se ni’ko sjetit’! Ma kog’ ti još danas zanimaju Ramonesi!?” - entuzijazam i ljubav su prevladali i probu po probu doveli do spremnosti za taj telefonski poziv. Poziv je prošao baš kao što smo priželjkivali (ili optimistično podrazumijevali) i ubrzo rezultirao nezaboravnim druženjima uz sate dobre zafrkancije, svirke i kvalitetnih razgovora i novostečenim prijateljstvom.

“Oćemo moć’ mi te osminke?” “Ljudi ne kuže da to nije sam’ tak’ ak’ oćeš svirat isto k’o Ramonesi!” – mišićna memorija je učinila svoje i uskoro se tih 15 godina otkako smo zadnji put prašili 30+ Ramones pjesama u komadu činilo kao da je bilo prije 15 dana. Šlag na tortu bio je FNC Žac iz legendarnog FNC Diverzanta, frend i rijetki Ramones entuzijast koji je baš kao i Koca sa svojim “Debelima” krčio put na sceni klincima poput nas zadnjih 30 godina otkud seže i njihovo prijateljstvo. Čim smo mu otkrili što spremamo, reakcija je bila “Al’ vi kužite da to i ja moram svirat s vama! I ja biram pjesmu! Ne zanima me!” – nismo se bunili! Koncert je pred vratima, a mi jedva čekamo prirediti noć za pamćenje i zajedno sa svim ljubiteljima Ramonesa proslaviti ovaj sjajan bend u petak u Boogaloou. Hey-ho! Let’s go!” prisnažio je Brane iz Socijalne službe.