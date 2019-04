Veljača objavila fotku sa seta: 'Ajme ne, otkrila si kraj serije'

Ajme, niste nam trebali to otkriti. Seriju ne propuštam, Lazar i Lea su predivni. Sad više nije uzbudljivo. Trebali smo imati pravo na maštu, što će biti na kraju, samo su neki od komentara na objavu Jelene Veljače (37). Glumica, scenaristica i producentica je objavom fotografije zadnje scene serije 'Pogrešni čovjek' navodno otkrila kraj i razočarala gledatelje.

Na fotografiji se glavni likovi Lea koju glumi Ivana Roščić i Lazar kojeg utjelovljuje Emir Ćatović ljube dok on u naručju drži bebu.

- Kraj. Srce mi se slomi svaki put kad završi - napisala je Veljača. Time je nagovijestila da će serija sretno završiti, ali nije dala do znanja drži li glavni glumac u naručju bebu koju je dobio s voljenom Leom ili s bratovom suprugom...

Radnja serije koja se emitira od 16. rujna 2018. prati samohranu majku Leu koja je zatrudnjela nakon što je silovana na tulumu. Lea je 16 godina uvjerena da ju je silovao Lazar, s kojim se zbližava nakon što je on odslužio zatvorsku kaznu. Tijekom serije ona se emotivno lomi između zgodnog doktora (Igor Kovač) i Lazara, a ispostavlja se da je nije silovao on nego njegov brat (Petar Benčina). No, Lazar, u trenucima dok se Lea udaje za doktora, spava s bratovom ženom (Bojana Stefanović), koja ostaje trudna.