Veljača pokazala štetu u stanu od potresa: Nije više kod Ive...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Veljača se preselila: Nakon potresa otišla kod Ive Radić

Glumica Jelena Veljača (38) više nije cimerica s Ivom Radić (43). Vratila se u svoj stan u centru Zagreba, iz kojeg je otišla zbog štete koja je nastala u potresu krajem ožujka.

Foto: Instagram

Na društvenim mrežama Jelena je objavila dio stana te je pokazala štetu.

- Netko me nominirao da stavim umjetnost koju imam doma. Ne znam više, sorry, koji je to tag i tko je to bio. Ali ova slika Saše Šekoranje na kojoj piše kozmos ima dobar plan iza koje i oko koje je pukao zid u potresu, a ona je ostala stamena i netaknuta, možda je najbolja umjetnost za ovo proljeće. Saša volim te - napisala je Jelena.

Foto: Instagram

Iva Radić pomogla je prijateljici čiji je stan, zajedno s velikim dijelom zgrada u centru, nastradao u potresu magnitude 5,5 stupnjeva koji je 22. ožujka zatresao Zagreb i okolicu.

- Ljudi, jako nam je teško, posebno epicentru Čučerje, ali i nama u centru, pokosilo je starogradnju. Još uvijek se svi jako bojimo. Tek ćemo saznati koliko nas je ovo unazadilo u borbi protiv korone. Hvala vam što mislite na nas - napisala je tada Jelena.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

S Jelenom se kod Ive doselila i kći Lena (4).

- I za kraj dana, ovo je frendica iz grada koja je doselila k meni u karantenu - napisala je tada Iva.

POGLEDAJTE VIDEO: