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Vergara u bikiniju slavila 54. Na slavlju osvanula njezina kopija

Kolumbijsko-američka glumica Sofía Vergara u subotu je proslavila 54. rođendan u Italiji. Na palubi luksuzne jahte pozirala je u minijaturnom crvenom bikiniju, kojim je istaknula zavidnu figuru
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Vergara u bikiniju slavila 54. Na slavlju osvanula njezina kopija
- Tako sam sretna zbog sve ljubavi koju ste mi jučer pružili! Bio je to najbolji rođendan ikad! I hvala ti, Italijo, za svih mojih 300 torti! 54 je dobar broj! - napisala je Vergara na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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- Tako sam sretna zbog sve ljubavi koju ste mi jučer pružili! Bio je to najbolji rođendan ikad! I hvala ti, Italijo, za svih mojih 300 torti! 54 je dobar broj! - napisala je Vergara na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 1

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