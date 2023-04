Vericu i Dragana gledali smo u 'Tri, dva, jedan - kuhaj!', a sada idu u bitku za titulu 'Superpara'

Na malim ekranima, gledatelji će uskoro moći gledati 'Superpar' u kojem će biti ovi parovi od kojih je jedan već poznat javnosti. Ovaj zabavni show prepun izazova, voditi će Enis Bešlagić (48).

POGLEDAJTE VIDEO:

VERICA I DRAGAN JOVANOVIĆ

Svi koji su gledali treću sezonu showa 'Tri, dva jedan - kuhaj' sigurno se sjećaju supružnika Jovanović koji dolaze iz Ližnjana. Tamo su slovili kao favoriti, no u finalu njihovo jelo nije bilo dovoljno dobro za pobjedu. No, zato su bili najbolji kuhari u božićnom specijalu 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho!' te su im se nakon toga otvorila mnoga kulinarska vrata.

Foto: MAJA BOTA

Dragan je nakon sudjelovanja u showu otvorio Gastro klub dok se Verica posvetila obiteljskom poslu, vlasnica je doma za umirovljenike, a nedavno su otvorili i fitness centar. Gastroklub je ponekad i mjesto gdje se pripremaju jela za socijalno osjetljive i starije osobe, a ovo je samo jedna od akcija koju je pokrenuo taj pomalo neobičan par prepoznatljiv po svom stilu.

Foto: MAJA BOTA

Verica i Dragan roditelji su dvoje djece i premda su jako zaposleni, trude se maksimalno vremena provesti s njima. Kad ih pitate o njihovoj vezi, nesvjesno se počnu smiješiti i nabrajati zašto su presretni što su imali toliko sreće da sretnu jedno drugo. Dragan kaže da je on zen tip, a Verica temperamentnija dok će ona u šali prigovarati kako je najviše živcira što se ona voli svađati, a on ne. Otkrivaju da je njihov odnos energičan, uzbudljiv, napet, strastven i pun ljubavi i da baš sve rade zajedno jer tako to izgleda kad se spoje srodne duše.

ANAMARIJA I DRAGO TUKARA

Da ljubav čeka iza svakog ugla, potvrđuje još jedan par. Anamarija (36) i Drago Tukara (27) iz Babine Grede upoznali su se kada je on došao kao klijent u banku u kojoj je ona tada radila. Anamariji se na prvi pogled svidio devet godina mlađi muškarac, no zbog razlike u godinama, njihove obitelji isprva nisu vjerovale u ovu vezu. Nakon prvog susreta Drago se preselio u Švedsku i u Hrvatsku se vratio tek nakon nekoliko mjeseci, a jedan od razloga njegova povratka bila je upravo njegova sadašnja supruga s kojom je šest godina u braku.

Foto: MAJA BOTA

Anamarija sada radi asistentica u nastavi, a Drago u tvrtki koja se bavi proizvodnjom i instalacijom PVC stolarije. U jako su dobrim odnosima s bivšim Anamarijinim partnerom s kojim ona ima 11-godišnjeg sina i koji je lokalni automehaničar kojeg Drago posjećuje kad god ima neki problem s automobilom. Anamarija i Drago razlikuju se u mišljenjima i ukusima oko dosta stvari, Anamarija smatra da je njezin suprug još pomalo neozbiljan, no upravo zato što je mlađi od nje devet godina ne zamjera mu to previše. Ipak, voljela bi da je više romantičan.

Foto: MAJA BOTA

Najčitaniji članci