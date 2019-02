Veselo na selu: Ljubo kleknuo i poljubio Violeti i Ljubici noge

Ksenija Munitić i Marko Skelin proveli su malo vremena nasamo.

- Nadam se da si ti taj. Kad tebe vidim, ja sam savršena, sretna do neba - rekla je Ksenija. Sjeli su za stol i raspravljali o budućnosti.

- Ja se ne bojim ničega. Idemo dalje. Ja tražim nekoga tko će prepoznati moje kvalitete - kaže Ksenija. Poveli su raspravu o Rasemi.

Foto: RTL

- Marko je zaslijepljen da ništa ne vidi. Rasema je ljubomorna - dodala je Ksenija.

- Ja sam spremna na sve - rekla je Ksenija, ali Marko nije bio uvjeren.

- Ne znam baš bi li Ksenija i ja mogli imati nešto, to ću odabrati kad dođe pravi trenutak - zaključio je Marko. Poslije je vrijeme nasamo pripalo i Rasemi koja je prošetala Šibenikom s Markom držeći se za ruke.

- Gledali smo svadbu i malo nam je potaknulo one najljepše emocije - rekla je Rasema. Marku je jako lijepo bilo s Rasemom.

- Mogao bih cijeli život biti s njom - ispričao je.

Foto: RTL

Boris Kolesarić je s djevojkama popravljao ogradu, međutim nije im baš išlo.

- Nešto vam ne ide zabijanje - rekao je Boris, a Ana Paula se žalila kako ju boli ruka dok je Leonida naišla na mravinjak.

- Nju uvijek nešto boli, ne da joj se. Mislim da nije zainteresirana za niti jedan posao - rekla je Leonida za Anu.

Foto: RTL

Djed Dragutin došao je provjeriti kako je djevojaka i Borisu pošlo za rukom popraviti ogradu pa je usput ispitao

- Leonida više radi nego Ana Paula, ali ona radi kućanske poslove. Metlu drži bolje nego druge stvari - ispričao je Boris.

Foto: RTL

- Ja bih rekao da ne zna. Isto drži metlu kao i Borisa. Vjerujem da ona kod kuće ni ne radi takve poslove - rekao je djed. Ukazao mu na to da se previše drži Ane, a da se od Leonide distancira. Djedu, čini se, više odgovara Leonida jer više radi.

- Ja ću odlučiti koja mi se svidi, koja je prava za mene i s kojom bih ja volio biti - kaže Boris koji Dragutina ne želi poslušati.

I kod Ljube Bebića bio je produktivan dan. Kandidatkinje je odveo u vinograd. Ljubica se malo naljutila jer Ljubo skroz priča o Violeti.

- Kad sam kraj Violete, sve obećam Violeti. Kad sam kraj Ljubice, sve njoj obećam - iskren je Ljubo kojemu Violeta, kaže, daje veliku energiju.

Foto: RTL

- Ja kao da ne postojim - rekla je Ljubica. Violeta, iako se došla boriti za Ljubu, smatra da je Ljubica prava djevojka za njega. Poslije su kandidatkinje 'gacale' po grožđu.

- Noge su vam savršene, ali imaju jednu manu, nisu za na ramena - šalio se Ljubo te onda objasnio da nikada ne gleda u noge.

- Moram joj to reći, nek se malo nada - kaže, a Violeta se upitala uzbuđuje li ga to. Naposljetku, Ljubo je i poljubio noge kandidatkinja.

Foto: RTL

Kod Dragana Ljiljaka se pripremaju krstitke, a u posjetu je došao i veterinar koji je djevojkama zapeo za oko. To je primijetio i Dragan.

- Frajer izgleda bomba - rekla je Rebecca. Tele, koje uskoro ide na otkup, Dragan je nazvao po Moniki.

Foto: RTL

'Istarski Casanova', kako ga je nazvala voditeljica Marijana Batinić, Željko odveo ih je u Bale, a njegove kandidatkinje i dalje nisu u odličnim odnosima.

Foto: RTL

- Majina ljubomora je sad već na vrhuncu i vidim da njezino ponašanje ne ide u dobrom smjeru - rekao je Željko.

- Najprije bih se oženio s Jacqueline kojoj dosad nisam našao niti jednu manu - kaže farmer. Paulina ga je također nazvala Casanovom jer ima tu 'neku vibru'. Željko ih je, potom, sve izljubio.

- Konačno neki poljubac nakon nekoliko dana što smo kod njega - rekla je Maja koju, kaže, nije zasmetalo što je Željko pozvao Paulinu da nasamo razgovaraju.

- Voljela bih ostati u nekoj vezi - rekla je Paulina Željku kojeg vidi kao pravog muškarca koji će stajati uz ženu.

Foto: RTL

- Moja je želja da me Željko odvede do zlatarne, da mi kupi prsten i da se vjenčamo - rekla je Paulina.

- Njezina samouvjerenost malo me odbija. Ipak treba vremena da se dvije osobe upoznaju, a prebrzo i prelako je ona to rekla da bi to bilo ozbiljno - rekao je Željko.

Foto: RTL

Veselo je i kod Jovana Karapandže koji je djevojke odveo kod tetke i tetka na ručak.

- Tetak je za metak. Super je - rekla je Marija. Tetka je zanimalo provodi li se Jovan s djevojkama.

Foto: RTL

- Svaku večer, drugoj mećem - našalio se Jovan. Na ručak su došli i tamburaši koji su Jovanu zapjevali 'oženit ću se i ja ove zime'.

- Ja sam duša bećarska. Do jutra bih ja tamo ostala - rekla je Marija.