Vesna iz 'Ljubav je na selu' kroz suze o prekidu zaruka s Ivom: 'Ne želim da ovako završi, dođi'

Nakon što je nedavno na društvenim mrežama otkrila da su zaruke s Ivom Obrezom gotove, Vesna Vuković iz 'Ljubav je na selu' priznala je kako joj nije svejedno. Dapače, još uvijek se nada da će se Ivo ipak pojaviti na vratima.

- Gasi mobitel, ne javlja se i onda se kratko čujemo. Pitala sam ga ono što je izjavio za pomirbu sa mnom i moj povratak u Pulu, ali obitelj ga ne podržava u svemu tome i on se zbog toga boji. Rekao mi je da gleda moje stvari u stanu i da mu je teško. Rekla sam mu da onda uzme stvari i dođe tu k meni u Čakovec. Rekla sam mu da se možemo pomiriti i krenuti ispočetka, ali ne želim se ispričati njegovoj obitelji i tražiti njihov oprost... Nema od njega trenutno ni traga ni glasa - ispričala je Vesna ovih dana za RTL.hr.

Foto: RTL

Trebali su se vidjeti u četvrtak u Čakovcu, ali, kako kaže, Ivo se nije pojavio.

- Dogovorili smo se da dođe tu. Voljela bih da se pojavi da porazgovaramo i pokušamo to riješiti. Tu su mu i stvari. Ne znam što reći na sve to, hoće li se pojaviti ili ne. Ali nekako sam sigurna da se neće pojaviti, no voljela bih da dođe. Boji se krenuti ovdje jer će mu doma obitelj zatvoriti vrata. Ne želim da ovako završi - objasnila je bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu'.

Foto: Facebook

- Prekinula sam naše zaruke, ali voljela bih da dođe. Ne mogu i dalje vjerovati da je tako pobjegao, kao neki tinejdžer. Zar je vrijedno napustiti onoga do koga ti je stalo? Svi smo mi na ovome svijetu danas jesmo, sutra nismo - rekla je Vesna kroz suze.

Na kraju je Ivi poslala poruku koja govori sve.

- Dođi, razgovarajmo. Pokušajmo ispraviti krivu Drinu - poručila je.

Foto: RTL