Prekinuli Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu'! 'Htio bih da traži oprost za sve što je napravila'

Vesna Vuković i Ivo Obreza, par koji smo upoznali kroz 17. sezonu showa 'Ljubav je na selu', više nisu zajedno. Vesna je za RTL.hr potvrdila da je Ivo jednostavno nestao bez riječi i objašnjenja.

Kako kaže, zajedno su se nedavno preselili u Čakovec jer su odnosi s Ivinom obitelji postali napeti.

- Našla sam ovdje stan, došli smo, deset dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske Toplice, skroz me u svemu ignorirao. I onda me ostavio bez riječi - ispričala je Vesna.

Foto: Facebook

A onda se oglasio i Ivo.

- Meni je jako teško. Od prvog mjeseca sam na bolovanju, sad sam ga zatvorio. Preselio sam se u Čakovec, ali nisam bio za to. U Puli imam siguran posao, prijatelje koje znam više od 45 godina, imam obitelj. Sve je to razlog zašto bih volio da smo ostali u Puli - rekao je za RTL.hr pa nastavio:

- Ne bih volio da je kraj, teško je to baciti u vjetar. Htio bih da mi se vrati u Puli. U kontaktu smo iako smo prekinuli. Planiram otići kod nje, ali da se vrati za stalno u Pulu. Ja sam spreman prijeći preko svega. Htio bih da ona malo bolje promisli, da prijeđe preko svih problema. Volio bih da ona traži oprost za sve što je napravila.

Foto: Facebook

U finalu emisije otkrili su da su zajedno, a Ivo je tad izjavio da je pronašao pravu ljubav i to, Vesnu. Simbolično joj je dao prsten kao znak ozbiljne veze. Poljubili su se i zagrlili pred svima, a Ivo je rekao: 'Prsten znači početak naše veze.'

- Nije nikakva utjeha niti ništa. Doslovno je iskreno i željela bih stvarno da tako i ostane, da ovo bude stvarno treća sreća - komentirala je Vesna.

Foto: RTL

Veza je brzo napredovala. Vesna se u prosincu prošle godine preselila kod Ive u Pulu.

- Od početka prosinca živimo zajedno u Puli jer veza na daljinu ne funkcionira, probala sam i to ide dva, tri mjeseca nakon čega pukne. Ipak smo odrasli ljudi, imamo određene godine i znamo što želimo od života – sve bolje funkcionira kada smo zajedno. Kada on ode na posao, ja ga čekam doma - ispričala je.

Ivo je pak početkom godine najavio kako planira zaprositi Vesnu, govorio je o preseljenju u novi stan i ozbiljnim planovima za budućnost.

- Jako smo zaljubljeni, nadam se da je svima drago - rekao je Ivo i dodao kako definitivno razmišlja o prosidbi.

- Sigurno će do toga doći. Moramo posložiti još neke kockice. Uskoro selimo u novi stan i kad to sve uredimo, idem u kupnju. No, kad tamo sve posložimo, kad se smjestimo, onda dolazi i taj novi korak - dodao je.

Foto: Facebook

Vesna je u travnju otkrila za RTL.hr kako je Ivo ispunio svoje obećanje te ju je zaprosio.

- Sad su se stvarno dogodile zaruke. Iznenađena sam, iako je Ivo najavio da će me zaprositi. Išli smo autom iz grada, bilo je malo ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice i izašao iz auta i došao do moje suvozačke strane. Tražio me da izađem, a ja sam ga pitala čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje - ispričala je.

Govorilo se i o vjenčanju, možda već ove godine, možda iduće.

- Još ne planiramo vjenčanje. Bit će dogodine, ove godine. Ako i bude možda ove godine, onda nešto skromno. Kako se dogovorim sa svojom djecom i Ivom. Ovisi o njemu. Zajedno ćemo odlučiti - rekla je Vesna.