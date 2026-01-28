Vesna Pisarović o povratku u Hrvatsku: 'Došla sam s malim koferom, a ostala dvije godine'

Vesna Pisarović već više od četvrt stoljeća drži posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, a njezini koncerti i dalje se rasprodaju brzinom munje. Publika koja uglas pjeva njezine hitove dolazi iz svih generacija, a pjevačica priznaje da neka lica iz prvih redova već godinama prepoznaje.

Kako kaže, energija razmjene s publikom za nju je gotovo poput ovisnosti. Upravo ti trenuci na pozornici, ispunjeni adrenalinom i zajedničkom emocijom, ono su zbog čega se, ističe, uvijek iznova vraća nastupima. Kada ih nema, osjeća prazninu, a iščekivanje sljedećeg koncerta postaje snažan pokretač, otkrila je za IN Magazin.

Bjelovar: Koncert Vesne Pisarović na adventu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iako iza sebe ima dugu i uspješnu karijeru, jedna stvar se nikada nije promijenila – trema. Vesna otvoreno priznaje da je nervoza prije nastupa stalni dio njezina života. Kaže da bi se čak zabrinula kada je ne bi osjetila. Priprema za izlazak pred publiku uključuje čitav niz rutina, od fizičkog razgibavanja do posebnih, osobnih rituala, a treba joj gotovo 45 minuta da u potpunosti “uđe u zonu”. Glas, naglašava, doživljava kao svoj instrument o kojem mora posebno brinuti.

Zanimljivo je da je, unatoč glazbenoj karijeri, završila studij hrvatskog jezika i fonetike. Na pitanje o pravilnom naglasku riječi “pozornica”, kroz smijeh priznaje da joj, kao Požežanki, ponekad pobjegne i jedan i drugi izgovor.

U jednom razdoblju posvetila se jazzu, za koji kaže da ju je na poseban način ponovno povezao s glazbom. A jednako spontano dogodio se i njezin povratak u Hrvatsku nakon godina života u Berlinu.

Šibenik: Na tvrđavi Barone Vesna Pisarović i jazz kvartet održali koncert | Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/Josip Čekada/Dusko Jaramaz/PIXSELL/Canva

''Ja sam slučajno došla tad u Zagreb s jednim malim koferom i ostala dvije godine. I onda se svima nama život tako formirao, živimo tako kako smo planirali ustvari'', kaže Vesna.

Uskoro će proslaviti 48. rođendan, ali na godine gleda s osmijehom. Smatra da su četrdesete zapravo nove dvadesete, a pedesete nove tridesete, poručujući da energija i polet nemaju rok trajanja.

Za svoje obožavatelje priprema i novi pop album, iako priznaje da je u posljednjih nekoliko godina napisala i projekte koji se ne uklapaju u klasični pop izričaj po kojem je publika poznaje. Datum izlaska zasad drži u tajnosti.