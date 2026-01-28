Obavijesti

OTKRILA ŠTO ŽELI

Sandra Elkasević o obitelji i majčinstvu: 'Dok mi maštamo, Bog se smije. Ne odlučujemo mi'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Sandra Elkasević o obitelji i majčinstvu: 'Dok mi maštamo, Bog se smije. Ne odlučujemo mi'
Foto: Instagram/Sandra Perković

Poznata atletičarka progovorila je o braku, promjenama koje je donijela zajednica sa suprugom Edisom te o želji da se ostvari kao majka

Sandra Elkasević otvoreno je govorila o privatnom životu i dinamici bračne zajednice sa suprugom Edisom Elkasevićem, dotaknuvši se i teme roditeljstva. U intervjuu za IN magazin istaknula je kako brak donosi novu razinu odgovornosti, ali i dodatnu bliskost među partnerima.

Prema njezinim riječima, zajednički život podrazumijeva više obzira i promišljanja, ne iz formalnih razloga, već iz osjećaja ponosa i odgovornosti prema osobi koju su partneri međusobno izabrali. Naglašava da upravo taj osjećaj zajedništva brak čini ljepšim i ispunjenijim.

Foto: Instagram/

''Kad si u braku puno si obzirniji ne zato što imaš neki poriv da bi nešto napravio zato što si u braku, nego jednostavno ta neka odgovornost, ponos da ti nosiš osobu koju si ti izabrao i koja je tebe pozvala da budeš njegova obitelj, mislim da je to velika odgovornost i da nam je u braku još ljepše'', rekla je.

Govoreći o majčinstvu, Sandra ne krije da ima želju jednog dana postati majka, no svjesna je da se takve stvari ne mogu u potpunosti planirati. Poručuje kako vjeruje da je najvažnije da se ona i suprug dobro slažu te da će, kada za to dođe vrijeme, sve doći na svoje mjesto.

Zagreb: Humanitarni koncert Zagreba?ke filharmonije i Rotary kluba za Centar Vinko Bek
Zagreb: Humanitarni koncert Zagreba?ke filharmonije i Rotary kluba za Centar Vinko Bek | Foto: Igor Soban/PIXSELL

''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome, ja se nadam da ću jednog dana biti majka i da smo na dobrom putu, najvažnije je da se mi dobro slažemo, a Edis će sigurno biti dobar tata. Možda u skorije vrijeme, kako Bog odluči tako će biti'', istaknula je. Za Edisa kaže da bi, bez sumnje, bio brižan i predan otac.

Komentirala je i promjenu prezimena nakon udaje.

''Neću reći da sam tradicionalna, ali nekako mi je ako sam se udala za svog izabranika Elkasevića normalno da uzmem i njegovo prezime i postala sam njegova žena. Sandra Perković je puno toga napravila, vrijeme je za neke nove nade, onda sam ja ta nova nada Sandra Elkasević'', naglasila je.

Women's Discus Throw Final
Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Podsjetimo, Sandra i Edis vjenčali su se na Staru godinu 2023. Edis joj je trener još od 2013., a upoznali su se dok je ona bila tinejdžerica. Nekoliko godina kasnije priznala mu je osjećaje, a veza je postupno prerasla u zaruke krajem 2022. u Londonu, da bi godinu poslije izgovorili sudbonosno “da”.

SRETNI ZAJEDNO Dvije godine ljubavi: Sandra Elkasević emotivnom objavom čestitala suprugu godišnjicu
Dvije godine ljubavi: Sandra Elkasević emotivnom objavom čestitala suprugu godišnjicu

