Sandra Elkasević o obitelji i majčinstvu: 'Dok mi maštamo, Bog se smije. Ne odlučujemo mi'

Sandra Elkasević otvoreno je govorila o privatnom životu i dinamici bračne zajednice sa suprugom Edisom Elkasevićem, dotaknuvši se i teme roditeljstva. U intervjuu za IN magazin istaknula je kako brak donosi novu razinu odgovornosti, ali i dodatnu bliskost među partnerima.

Prema njezinim riječima, zajednički život podrazumijeva više obzira i promišljanja, ne iz formalnih razloga, već iz osjećaja ponosa i odgovornosti prema osobi koju su partneri međusobno izabrali. Naglašava da upravo taj osjećaj zajedništva brak čini ljepšim i ispunjenijim.

Foto: Instagram/

''Kad si u braku puno si obzirniji ne zato što imaš neki poriv da bi nešto napravio zato što si u braku, nego jednostavno ta neka odgovornost, ponos da ti nosiš osobu koju si ti izabrao i koja je tebe pozvala da budeš njegova obitelj, mislim da je to velika odgovornost i da nam je u braku još ljepše'', rekla je.

Govoreći o majčinstvu, Sandra ne krije da ima želju jednog dana postati majka, no svjesna je da se takve stvari ne mogu u potpunosti planirati. Poručuje kako vjeruje da je najvažnije da se ona i suprug dobro slažu te da će, kada za to dođe vrijeme, sve doći na svoje mjesto.

Zagreb: Humanitarni koncert Zagreba?ke filharmonije i Rotary kluba za Centar Vinko Bek | Foto: Igor Soban/PIXSELL

''Dok mi maštamo Bog se smije, ne odlučujemo mi o tome, ja se nadam da ću jednog dana biti majka i da smo na dobrom putu, najvažnije je da se mi dobro slažemo, a Edis će sigurno biti dobar tata. Možda u skorije vrijeme, kako Bog odluči tako će biti'', istaknula je. Za Edisa kaže da bi, bez sumnje, bio brižan i predan otac.

Komentirala je i promjenu prezimena nakon udaje.

''Neću reći da sam tradicionalna, ali nekako mi je ako sam se udala za svog izabranika Elkasevića normalno da uzmem i njegovo prezime i postala sam njegova žena. Sandra Perković je puno toga napravila, vrijeme je za neke nove nade, onda sam ja ta nova nada Sandra Elkasević'', naglasila je.

Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Podsjetimo, Sandra i Edis vjenčali su se na Staru godinu 2023. Edis joj je trener još od 2013., a upoznali su se dok je ona bila tinejdžerica. Nekoliko godina kasnije priznala mu je osjećaje, a veza je postupno prerasla u zaruke krajem 2022. u Londonu, da bi godinu poslije izgovorili sudbonosno “da”.