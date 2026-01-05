Vesna Zmijanac: 'Mene razbole i sahrane, a ja sam dobro. Ne planiram stati, moram pjevati'

Mene sahrane, razbole, nikako da kažu da je top. Tako da stalno pitaju: kako ste, jeste li zdravi, jeste li dobro… Dobro sam. Nisam više u cvijetu mladosti, nemam 35 godina pa da se čudimo ako kihnem. Godine su to i puno rada je iza mene, rekla je nedavno pjevačica Vesna Zmijanac (69) u emisiji 'Godina sa Vesnom' na Kurir televiziji.

Osvrnula se na zabrinutost koja je nastala krajem prošle godine, kad je zbog zdravstvenih problema završila u bolnici. Prema tadašnjim informacijama Kurira, liječnici su kod Zmijanac otkrili ozbiljno suženje na jednoj od ključnih krvnih žila srca. Zbog toga su odmah reagirali i tijekom zahvata ugradili tri stenta kako bi ponovno omogućili normalan protok krvi.

Foto: M.M.

Nakon oporavka pjevačica se vratila nastupima, jer, kako kaže, bez pjesme i publike ne može. Pred njom su brojni zakazani nastupi, kao i pripreme za veliki koncert u beogradskoj Areni 14. svibnja.

- Tek bih se razboljela da ne radim. Ovako, jedno večer pjevam, ispušem se, narod mi da energiju, ja dam njima i dobro sam - rekla je.

Otkrila je i da su joj se tijekom zdravstvenih problema javile mnoge kolege.

- Svi su se javljali, svi su bili zabrinuti. Znaju oni da ću ja to izgurati. Mene malo srce zeza kad pretjeram, onda se moram smiriti - ili me oni smire - priznala je.

Foto: M. M.

Pjevačica se osvrnula i na gubitke koji su obilježili protekle godine.

- Ne samo prošlu godinu, nego od Šabana pa nadalje, izgubili smo mnoge. Marinko Rokvić, Šaban… To su pjevači koji se ne ponavljaju lako. Gdje danas pronaći takve? - zapitala se.

Istaknula je kako je ostalo tek nekoliko izvođača iz njezine generacije koji su i dalje aktivni.

- Nas je malo ostalo - Miroslav, Bekuta, Snežana, Zorica… Možemo se nabrojiti na prste jedne ruke. Vodimo računa o sebi, ali noć je noć. Cijeli život pjevamo noću i to uzima danak - ispričala je.

Na pitanje hoće li zbog zdravlja barem malo usporiti, Zmijanac je odgovorila u svom prepoznatljivom stilu: 'Napravim pauzu sedam dana i onda mi je dosadno. Moram pjevati'.

Foto: Antonio Ahel