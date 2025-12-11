Obavijesti

ZAVRŠILA NA HITNOJ

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Srpski mediji: Vesnu Zmijanac morali su hitno operirati...
Foto: Antonio Ahel

Liječnici su kod pjevačice otkrili ozbiljno suženje na jednoj od ključnih krvnih žila srca pa su tijekom hitne operacije ugradili tri stenta

Pjevačica Vesna Zmijanac posljednjih je dana imala ozbiljne zdravstvene probleme zbog kojih je, kako piše Kurir, dva puta primljena na hitnu. Nakon što je prvi put primila liječničku pomoć i otišla kući, stanje joj se pogoršalo pa su je liječnici vratili na dodatne pretrage. Budući da se stanje nije smirilo, danas su je odveli na hitnu operaciju.

OBJAVILA VIDEO Sandra Afrika krsti psa: 'Pjevat će nam Vesna Zmijanac...'
Sandra Afrika krsti psa: 'Pjevat će nam Vesna Zmijanac...'

Prema informacijama Kurira, liječnici su kod Zmijanac otkrili ozbiljno suženje na jednoj od ključnih krvnih žila srca. Zbog toga su odmah reagirali i tijekom zahvata ugradili tri stenta kako bi ponovno omogućili normalan protok krvi.

Beograd: Proslava 30. rođendana Radia S
Foto: Antonio Ahel

Izvori za Kurir navode da liječnici prate njezino stanje i očekuju stabilan oporavak. Zmijanac zasad ostaje u bolnici, gdje nastavlja primati potrebnu terapiju. Nakon prvog prijema, pjevačica se oglasila na Instagramu i poručila da joj treba odmor te da zbog toga odgađa ranije najavljeni nastup.

- Dragi moji, samo da vam javim da sam dobro. Moram malo odmoriti, zadala sam sebi tempo kao kad sam bila mlada. Sutrašnji nastup u Doboju pomičemo za drugi datum. Uskoro vam javljam sve detalje. Voli vas vaša Vesna - napisala je.

Beograd: Snimanje emisije Ami G Show
Foto: M. M.

Podsjećamo, Zmijanac je 2023. već imala operaciju srca, tijekom koje su joj ugradili dvije premosnice i jedan stent.

OSTALO

