Vesna Zmijanac o vrućem spotu njene kćere i njenog partnera: Bilo je i gorih pa nije bilo drama

Glazbeni spot za pjesmu 'Baš ti se sviđa', koju izvode Nikolija Jovanović i njezin partner Relja Popović, izazvao je burne reakcije u regiji nakon premijere na YouTubeu. Objavljen na Reljinu novom albumu 'Hotel Jugoslavija', spot obiluje eksplicitnim scenama koje su iznenadile dio publike, unatoč tome što su provokativni kadrovi već godinama česta praksa u glazbenoj industriji.

Ipak, neki su smatrali kako su Relja i Nikolija 'prešli granicu', no njezina majka, poznata srbijanska pjevačica Vesna Zmijanac, ne dijeli to mišljenje. U komentaru za medije jasno je stala u obranu kćerke i zeta, navodeći da su muž i žena te da mogu raditi što god žele.

- Bilo je i gorih pa nije bila ovolika drama. Oni isto misle, tako da za njih to nije ništa. To je snimanje jednog umjetničkog spota, pogotovo za Relju koji je glumac i kojem je to, na kraju krajeva, posao - poručila je Zmijanac.

Dodala je i kako nema potrebu kritizirati kćerku jer joj sve ionako pokažu tek kada je projekt gotov.

- Oni se bolje razumiju kada su spotovi u pitanju. Za neku pjesmu je nekad posavjetujem, odnosno kažem ako mi se nešto ne sviđa - zaključila je.

Podsjetimo, spot je u tri tjedna pregledan više od 3,3 milijuna puta na YouTubeu. Nakon brojnih rasprava, oglasila se i sama Nikolija na svom Instagramu, otkrivši što je bila namjera iza ovako hrabrog i intimnog izričaja.

- Sloboda koju osjećaš samo s onim s kim si godinama gradio povjerenje. Ogoljeno, a ipak nedostižno. Senzualno poput hoda po oštrom rubu noža. Samopouzdanje koje ti daje odnos u kojem jesi – upravo to, to je ovaj spot. Osjećaj sigurnosti koji ne ovisi o vanjskoj potvrdi, već dolazi kao nagrada za iskrenost, prihvaćanje sebe i onoga koga voliš svim svojim bićem, bez straha i osude. Budite tu, barem na trenutak, i vidjet ćete koliko je posebno - poručila je tada pjevačica.