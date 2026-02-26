Obavijesti

Show

Komentari 0
SIMPATIČNA ČESTITKA

Vice iz 'Divljih pčela' čestitao je rođendan svom tastu i nasmijao gledatelje: 'Pripiši mi miraze...'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Vice iz 'Divljih pčela' čestitao je rođendan svom tastu i nasmijao gledatelje: 'Pripiši mi miraze...'
Foto: Instagram

Glumac Pero Eranović čestitao je rođendan Alanu Blaževiću na simpatičan način koji je oduševio pratitelje. Kako bi nasmijao slavljenika, glumac je čak i zapjevao

Admiral

Publika na malim ekranima prate napetu seriju 'Divlje pčele' i nagađa kako će se dalje razviti odnos Vice i Ante, odnosno Pere Eranovića i Alana Blaževića u stvarnosti su ovi glumci u odličnim odnosima.

Tako je splitski glumac odlučio čestitati rođendan svom 'televizijskom tastu'.

- Svaki dan radim nešto za tebe, kad nema Čavke, a ni Tereze, kad se u štali žvaljare, pripiši mi miraze. Ako te djeca nekad naljute, jer imaš glupane za sinove, imam rješenje za tebe, pogledaj u mene. To može dati samo onaj koji te, kad krene po zlu smulja priko Mirjane. Moj Ante Vukasu, virim ti u kesu. Tvoj Vice čuva osmih za tebe, pjevao je uz glazbu Olivera Dragojevića, točnije pjesmu 'Moj lipi anđele'.

-Tko te ne zna, skupo bi te platija - kroz smijeh mu je poručio slavljenik Blažević.

Foto: RTL

- Dobro san se udala fala bogu - napisala je i njegova 'televizijska supruga' Margarita Mladinić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Pogledajte u čemu je Jelena Karleuša došla na snimanje 'Pinkovih zvezda'

Glazbena zvijezda Jelena Karleuša članica je stručnog žirija glazbenog natjecanja 'Pinkove zvezde', a sada je na snimanje stigla u barbi rozom izdanju koje nikoga nije ostavilo ravnodušnim
FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih
DESET DJEVOJAKA

FOTO Ove ljepotice natječu se za Miss Zagreba, pogledajte ih

U petak se u Gastro Globusu bira Miss Grada Zagreba. Finalistice su spremne, a tko će odnijeti titulu - saznat ćemo uskoro. Pogledajte ih u galeriji
Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?
OMILJENA SERIJA

Što će danas biti u seriji Divlje pčele? Badurina ulovi Domazeta na djelu, hoće li doznati istinu?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026