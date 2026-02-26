Vice iz 'Divljih pčela' čestitao je rođendan svom tastu i nasmijao gledatelje: 'Pripiši mi miraze...'

Publika na malim ekranima prate napetu seriju 'Divlje pčele' i nagađa kako će se dalje razviti odnos Vice i Ante, odnosno Pere Eranovića i Alana Blaževića u stvarnosti su ovi glumci u odličnim odnosima.

Tako je splitski glumac odlučio čestitati rođendan svom 'televizijskom tastu'.

- Svaki dan radim nešto za tebe, kad nema Čavke, a ni Tereze, kad se u štali žvaljare, pripiši mi miraze. Ako te djeca nekad naljute, jer imaš glupane za sinove, imam rješenje za tebe, pogledaj u mene. To može dati samo onaj koji te, kad krene po zlu smulja priko Mirjane. Moj Ante Vukasu, virim ti u kesu. Tvoj Vice čuva osmih za tebe, pjevao je uz glazbu Olivera Dragojevića, točnije pjesmu 'Moj lipi anđele'.

-Tko te ne zna, skupo bi te platija - kroz smijeh mu je poručio slavljenik Blažević.

Foto: RTL

- Dobro san se udala fala bogu - napisala je i njegova 'televizijska supruga' Margarita Mladinić.