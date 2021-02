Radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko (55) ponovno uči hodati, nakon što se od korone oporavljao dva mjeseca. Na sv. Nikolu Vicko se probudio i htio ići staviti darove u čizmicu, no noge ga nisu služile. Nije se mogao osloniti na njih pa je pozvao Hitnu pomoć, koja je konstatirala da ima problem sa živcima u nogama.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Vicko je otkrio da uz noge, otkazuju mu mjehur i crijeva te je osjećao sve jače bolove u trbuhu. Test na korona virus bio je pozitivan.

- Odjednom nisam mogao stajati, nisam mogao raditi nuždu. Trpio sam užasne bolove u trbuhu. Dijagnoza je pokazala da imam podstanara u vidu korone, nakon čega su me hitno otpremili u bolnicu u Dubravi. Odmah su počeli s pretragama nakon čega mi je dijagnosticirana upala živaca od struka na dolje. Znate kakav je to osjećaj? Takav da kada vam liječnica pita da pokrijete oči i kažete koji dio nogu mi dira, ja nisam imao pojma. Držala me za palac, a ja to nisam osjećao. Zapravo osjećao sam mišiće u nogama, čak sam ih mogao u ležećem stanju i podignuti. Ali stati na njih ne - rekao je Vicko za Slobodnu Dalmaciju.

Dobio je upalu oba plućna krila te su mi dijagnosticirali Guillain-Barréov sindrom.

- Već kod tih prvih pretraga shvatio sam kako kod ljudi slabog zdravlja ili s nekom kroničnom boljkom, korona samo ubrzava njihove simptome. Ili pak pojačava posljedice tog stanja. To se dogodilo meni. Dijabetes napada živčani sustav, i za očekivati je bilo da u nekim 70-im, 80-im godinama bude problema sa živcima donjeg dijela tijela. To je neminovno. Ali stigla je korona i sve to ubrzala. Pretrage su bile iscrpne, višestruke, ukazale su na pojavu tog sindroma. No imao sam odličan tim ljudi koji me bodrio, davao mi snagu. Rekli su mi, Vicko, može biti od 5 do 30 scenarija. Vidjet ćemo nakon analiza. Nisam mogao stati na noge, nisam bio sposoban izaći iz kreveta, ali malo pomalo su mi počeli davati nadu da bih mogao opet hodati. Dva sam mjeseca proveo u bolnici, sve to vrijeme nepomično u bolničkom krevetu - ispričao je.

Guillain-Barréov sindrom je, inače, oblik akutne polineuropatije što stvara naglo pogoršanje mišićne slabosti, koja katkada dovodi do paralize. Vicko još nosi kateter i pelene, ali se oporavlja.

- Počeo sam osjećati prste, ali to vam je kao vas netko dira kroz čarapu. To s oporavkom živaca ide polako, jedan milimetar na dan - kaže.