Victoria Beckham jede isti obrok 25 godina, problemi s hranom počeli su prije svjetske slave

Netflixova dokumentarna serija "Victoria Beckham" otkriva brojne detalje iz života poznate Spajsice, a dizajnerica i pjevačica se sama osvrnula na poremećaje u prehrani. Dok svi komentiraju novosti koje su saznali o njoj, bliski prijatelj je za Daily Mail komentirao kako je Victorijin poremećaj u prehrani bio "javna tajna" u njihovu užem krugu.

Victoria se proteklih godina nekoliko puta osvrnula na dijete na kojima je bila, a njezin način prehrane postao je top tema medija. Čak je i njezin suprug iznenadio sve kada je otkrio da jede isti obrok već 25 godina.

- Na žalost, u braku sam sa ženom koja jede isti obrok već 25 godina. Otkako sam je upoznao, jede ribu s roštilja i povrće kuhano na pari. Jako rijetko je pojela nešto drugo - rekao je nogometaš u podcastu "River Cafe Table 4". Dodao je kako je izbacila i sve začine.

Daily Mail piše kako je Victorijina dijeta uvijek bila ista. Prijatelj je otkrio kako oduvijek jede manju porciju hrane kuhane na pari, čak i dok su svi ostali jeli obilne porcije.

Jedna prijateljica je rekla kako je Victoria o svemu progovorila tek sada jer želi pomoći drugim ženama koje se suočavaju s istim problemom.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U dokumentarnoj seriji Victoria priznaje kako joj se nije sviđao vlastiti odraz u ogledalu te je počela kontrolirati prehranu na jako nezdrav način. Još u srednjoj školi su joj govorili da je debela, a otkako se proslavila su je čak i mediji prozivali zbog težine u jednom trenutku.

- Laganje mi je postalo normalna stvar - rekla je Victoria pa otkrila da o svemu nisu imali pojma ni njezini roditelji Tony i Jackie. Takve navike je zadržala tijekom čitavog života.

- Jesam li bila debela? Jesam li bila mršava? Ne znam, jednostavno sam izgubila doticaj s realnošću. Bila sam prekritična prema samoj sebi. Nisam imala kontrolu nad onim što se piše o meni, ali sam mogla kontrolirati kako izgledam - ispričala je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Najviše ju je pogodilo kada su ju mediji posramili nakon što je rodila prvo dijete. Svi su je ispitivali kada i kako planira skinuti kile, a priznaje da joj nije bilo lako.

Victorijini problemi datiraju još od tinejdžerskih godina, od vremena kada je bila dio lokalnog plesnog kluba. Nije bila najbolja plesačica ni pjevačica, a voditelj joj je znao reći da na nastupima bude otraga jer je predebela za prve redove. Sve to je utjecalo na njezino samopouzdanje koje se nikada nije vratilo.

U dokumentarnoj seriji je izjavila i kako čokoladu nije okusila još od 90-ih godina.