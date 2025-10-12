Obavijesti

Show

Komentari 0
PRIJATELJ SVE OTKRIO

Victoria Beckham jede isti obrok 25 godina, problemi s hranom počeli su prije svjetske slave

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Victoria Beckham jede isti obrok 25 godina, problemi s hranom počeli su prije svjetske slave
15
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Netflixova dokumentarna serija o Victoriji Beckham postala je instantni hit, a dizajnerica i pjevačica je otkrila brojne detalje iz osobnog života, uključujući i probleme s prehranom.

Netflixova dokumentarna serija "Victoria Beckham" otkriva brojne detalje iz života poznate Spajsice, a dizajnerica i pjevačica se sama osvrnula na poremećaje u prehrani. Dok svi komentiraju novosti koje su saznali o njoj, bliski prijatelj je za Daily Mail komentirao kako je Victorijin poremećaj u prehrani bio "javna tajna" u njihovu užem krugu. 

Victoria se proteklih godina nekoliko puta osvrnula na dijete na kojima je bila, a njezin način prehrane postao je top tema medija. Čak je i njezin suprug iznenadio sve kada je otkrio da jede isti obrok već 25 godina.

- Na žalost, u braku sam sa ženom koja jede isti obrok već 25 godina. Otkako sam je upoznao, jede ribu s roštilja i povrće kuhano na pari. Jako rijetko je pojela nešto drugo - rekao je nogometaš u podcastu "River Cafe Table 4". Dodao je kako je izbacila i sve začine.

OTVORENO O POREMEĆAJU PREHRANE Victoria Beckham: 'Vagali su me na TV-u nakon što sam rodila. Nisam jela čokoladu od 90-ih...'
Victoria Beckham: 'Vagali su me na TV-u nakon što sam rodila. Nisam jela čokoladu od 90-ih...'

Daily Mail piše kako je Victorijina dijeta uvijek bila ista. Prijatelj je otkrio kako oduvijek jede manju porciju hrane kuhane na pari, čak i dok su svi ostali jeli obilne porcije.

Jedna prijateljica je rekla kako je Victoria o svemu progovorila tek sada jer želi pomoći drugim ženama koje se suočavaju s istim problemom.

Victoria Beckham documentary series premiere
Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U dokumentarnoj seriji Victoria priznaje kako joj se nije sviđao vlastiti odraz u ogledalu te je počela kontrolirati prehranu na jako nezdrav način. Još u srednjoj školi su joj govorili da je debela, a otkako se proslavila su je čak i mediji prozivali zbog težine u jednom trenutku. 

- Laganje mi je postalo normalna stvar - rekla je Victoria pa otkrila da o svemu nisu imali pojma ni njezini roditelji Tony i Jackie. Takve navike je zadržala tijekom čitavog života.

- Jesam li bila debela? Jesam li bila mršava? Ne znam, jednostavno sam izgubila doticaj s realnošću. Bila sam prekritična prema samoj sebi. Nisam imala kontrolu nad onim što se piše o meni, ali sam mogla kontrolirati kako izgledam - ispričala je.

Victoria Beckham World Premiere
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Najviše ju je pogodilo kada su ju mediji posramili nakon što je rodila prvo dijete. Svi su je ispitivali kada i kako planira skinuti kile, a priznaje da joj nije bilo lako. 

PREMIJERA SERIJE David Beckham ponosan je na suprugu Victoriju, no najstariji sin nije bio uz nju na veliki dan
David Beckham ponosan je na suprugu Victoriju, no najstariji sin nije bio uz nju na veliki dan

Victorijini problemi datiraju još od tinejdžerskih godina, od vremena kada je bila dio lokalnog plesnog kluba. Nije bila najbolja plesačica ni pjevačica, a voditelj joj je znao reći da na nastupima bude otraga jer je predebela za prve redove. Sve to je utjecalo na njezino samopouzdanje koje se nikada nije vratilo. 

U dokumentarnoj seriji je izjavila i kako čokoladu nije okusila još od 90-ih godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Ines Petrić je rekorderka u 'Ljubav je na selu', a evo kako ona danas izgleda
OVAKO SE MIJENJALA

Sjećate se nje? Ines Petrić je rekorderka u 'Ljubav je na selu', a evo kako ona danas izgleda

Ines Petrić se prije 10 godina prvi put okušala u popularnom reality showu i od tada se gotovo pa redovno prijavljuje. U ulozi kandidatkinje tako smo ju gledali čak sedam puta
Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'
NEOČEKIVANA SCENA

Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'

Dara Bubamara nije mogla vjerovati što čuje i ostala je prilično zbunjena. S druge strane Dragan Kojić Keba ostao je u potpunosti bez riječi
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025