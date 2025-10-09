Obavijesti

OTVORENO O POREMEĆAJU PREHRANE

Victoria Beckham: 'Vagali su me na TV-u nakon što sam rodila. Nisam jela čokoladu od 90-ih...'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Jaimi Joy

Otkrila je kako o tom problemu nije nikada javno progovorila, a već godinama ne konzumira ni čokoladu. Ranije je na Netflixu izašla i serija o Davidu, koja prati put o njegovom profesionalnom i privatnom životu

Victoria Beckham šokirala je brojne obožavatelje. Naime, u Netflixovom dokumentarcu otkrila je detalje o svojoj višedesetljetnoj borbi s poremećajem prehrane. Kako je Victoria istaknula, zbog njega je izgubila svaki osjećaj za stvarnost, i sve to nakon raspada Spice Girls 2000. godine. 

Foto: 123RF

- Kada imate poremećaj prehrane, postanete jako dobri u laganju, a ja nikad nisam bila iskrena o tome sa svojim roditeljima - započela je Victoria. 

- Nikad nisam ni o tome javno govorila. Stvarno pogodi kada ti drugi govore da ne izgledaš dovoljno dobro. Pretpostavljam da će me to pratiti cijeli život - nastavila je Beckham. 

Članica Spice Girls, poznata kao Posh Spice, priznala je da je pogađaju i natpisi koji izlaze vezano uz njezino tijelo općenito. 

- Bila sam sve, od Porky Posh do Skinny Posh. Mislim, znate, puno je toga i to je teško. Nisam imala kontrolu nad onim što se pisalo o meni te slikama koje su se snimale. Mogla sam kontrolirati svoju težinu, a kontrolirala sam je na nevjerojatno nezdrav način - istaknula je Victoria. 

Također, prisjetila se i vaganja na nacionalnoj televiziji iz 1999. godine, samo šest mjeseci nakon što je rodila prvo dijete, sina Brooklyna, kojeg je dobila sa suprugom Davidom

- I danas se još uvijek smijemo i šalimo se na tu temu, no bila sam zaista premlada - napomenula je Beckham, na što se u razgovor uključio i David.

- Ljudi su prije smatrali da je u redu kritizirati ženu zbog njezine težine, a na televiziji su se događale stvari koje danas vjerojatno ne bi bile ljudima normalne. 

Victoria je priznala da je upravo tada počela sumnjati u sebe i imala je osjećaj da je sama sebi ružna, kao i da je počela gubiti svaki osjećaj za stvarnost. Ubrzo je postala i sve kritičnija prema sebi jer joj se nije svidjelo kako se vidi u ogledalu. Ranije su i izvori bliski glumici za Page Six potvrdili pod kolikim je pritiskom bila. 

- Viktorijin izgled i njezina težina bili su pod velikom kontrolom, Mislim da će publika donekle razumjeti kroz što je prošla - prokomentirao je izvor. 

Inače bivša pop zvijezda o problemima je prvi put progovorila o svojim problemima u autobiografiji 'Learning to Fly'. Iako je danas uskladila prehrambene navike, još uvijek postoji jedna stvar koju izbjegava. 

- Nisam taknula čokoladu od 90-ih - otkrila je kada ju je David upitao želi li komad. 

Podsjetimo, serija premijerno počinje danas, a radnja prati put pjevačice koja je postala dizajnerica dok se priprema za modnu reviju u Parizu. Usto, priča se vrti i oko Anne Wintour, Eve Longorije, Toma Forda te Donatelle Versace. Ranije je Netflix, 2023. godine emitirao i dokumentarnu seriju o Davidu, koja je govorila o njegovom profesionalnom i privatnom životu. 

Foto: Instagram

