Victoria Beckham komentirala optužbe sina Brooklyna: Samo sam htjela biti najbolja mama...

Victoria Beckham (52) je u podcastu Aspire poduzetnice Emma Grede komentirala optužbe sina Brooklyna, koje je on iznio protiv nje i oca Davida u siječnju. Ispričala je kako stvaranje njihovog brenda Beckham nikada nije bila njihova namjera.

Emma je Victoriju pitala kako odlučuje što ostaje privatno, a što postaje dio brenda.

- Kada smo se David i ja upoznali, nikada nam nije bila namjera stvarati brend. Ljudi govore o brendu Beckham, ali to se dogodilo spontano. Kads sam upoznala Davida on je već radio s poznatim brendovima. I ja sam u Spice Girls već mnogo naučila o marketingu. Moja mama i danas ima Spice Girls pizzu u zamrzivaču. Tamo stoji već više od 30 godina. Zato, kada ljudi govore o brendu Beckham, to nikada nije bilo nešto o čemu smo se dogovarali - rekla je.

Dodala je da su oni, kako je njihov uspjeh rastao, ostali fokusirani na vlastite projekte - David na Inter Miami CF, a ona na svoj modni biznis.

- Mi nemamo zajedničke poslove. David radi svoje, ja radim svoje. Tako je oduvijek bilo. Imamo vrlo različite interese. Mislim da je vanjski svijet stvorio priču o brendu Beckham, ali mi to nikada nismo tako doživljavali. Samo radimo ono što volimo - objasnila je.

Nakon toga je priznala kako su njena djeca Brooklyn (27), Romeo (23), Cruz (21) i Harper (14) sigurno osjetila pritisak odrastanja pod povećalom javnosti.

- Naša djeca su imala potpuno drugačije odrastanje od mene i Davida, a i svijet je danas vrlo drugačiji nego kada smo mi bili mlađi. Uvijek smo ih pokušavali zaštititi koliko god smo mogli - tvrdi Victoria.

No tvrdi kako nikad nije bila 'nametljiva', kako je to tvrdio njen sin Brooklyn.

- Želimo da naša djeca budu vrijedna i dobra. Uvijek sam htjela biti najbolja mama i brinuti se o njima. Također, smatram da je dio mog posla pomoći im da ostvare svoj puni potencijal. Nikada se ne radi o pritisku, nego o podršci - objašnjava modna dizajnerica.

Govorila je i o različitim izazovima u roditeljstvu.

- Drugačije je odgajati odraslu djecu nego malu djecu. Samo pokušavam dati sve od sebe. Moj je posao pomoći svojoj djeci da postanu najbolje verzije sebe - kaže.

Dodala je kako Harper i Cruz grade vlastite karijere unutar brenda Beckham.

- Kada pogledam Cruza, svog malog sina, koji je trenutno na turneji, rekla sam mu: 'Najvažnije je naučiti svoj zanat'. Zna svirati pet ili šest instrumenata, piše vlastite pjesme, okuplja bend i nastupa. Nevjerojatno je talentiran i gradi svoj brend. To je jednostavno ono što mi radimo - ističe.

Za Harper je ispričala kako se bori s aknama, a to je tinejdžericu inspiriralo da pokrene vlastiti beauty brend. Navodno će ovog ljeta lansirati svoju prvu beauty liniju, inspiriranu južnokorejskom kozmetikom.

Još je u listopadu otkriveno da su Beckhamovi zaštitili naziv 'HIKU BY Harper', čime su pokrenuli proces stvaranja beauty linije.

- Prije dvije ili tri godine došla mi je i rekla da ima velikih problema s kožom. Imala je prekrasnu kožu, ali kao i mnoge mlade djevojke, privukli su je beauty brendovi pa je na lice stavljala proizvode koji nisu odgovarali njezinoj koži. Zbog toga je na kraju morala dermatologu jer joj je stanje kože postalo jako loše. Rekla mi je: 'Želim stvoriti brend jer znam što želim i ne želim da drugi prolaze kroz ono kroz što sam ja prošla' - otkriva Victoria.

Dodaje kako je ponosna na svu svoju djecu, ali da je Harper posebno ambiciozna i zrela za svoje godine.

- Sjedila mi je u krilu na sastancima razvoja beauty proizvoda još otkad je bila mala - priča.

Podsjetimo, Brooklyn, koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom, glumicom Nicolom Peltz, u siječnju je iznio želju da se distancira od svoje obitelji u opširnoj izjavi na Instagramu, ispunjenoj teškim optužbama. Tada se obratio svojim pratiteljima tvrdeći da su njegovi roditelji pokušali sabotirati njegov brak te da su uvijek davali prednost javnom imidžu ispred obiteljskih odnosa.

"Cijelog mog života, moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji", napisao je na šest stranica teksta podijeljenih na Instagramu.

"Performansi na društvenim mrežama, obiteljski događaji i neautentični odnosi bili su sastavni dio života u koji sam rođen. Nedavno sam vlastitim očima vidio koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastitu fasadu. Ali vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo", stoji u objavi.