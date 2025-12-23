Victoria Beckham odgovara uz humor na obiteljske glasine: 'Teško je biti ja, ali netko mora'

Victoria Beckham još je jednom pokazala da joj humor i samoironija nikada ne nedostaju, čak ni kada se oko nje šire glasine o obiteljskim napetostima. Neposredno prije Božića, slavna dizajnerica odlučila je podići blagdansko raspoloženje i jasno poručiti da je tračevi ne mogu izbaciti iz ravnoteže.

Unatoč višemjesečnim šuškanjima o zategnutim odnosima sa sinom Brooklynom, 51-godišnja Victoria obratila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama - i to na njoj svojstven, duhovit način. U kratkom videu vidi se kako, okružena članovima svog tima, opušteno uživa u čašici alkohola dok joj osoblje dotjeruje frizuru.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Odjevena ležerno, ali besprijekorno elegantno, Victoria je nazdravila samoj sebi uz riječi: 'Živjeli za mene! Dosta o meni. Što vi mislite?' Snimka je brzo izazvala lavinu reakcija i osmijeha među obožavateljima.

Poznata po tome da se zna našaliti na vlastiti račun, Beckham je uz video dodala i opis koji je dodatno oduševio pratitelje: 'Težak je posao biti ja, ali netko to mora učiniti!'