Brooklyn Beckham je zbog ovog videa blokirao svu svoju obitelj!

Otkriveno je da je Brooklyn Beckham blokirao svoju obitelj nakon što je njegova majka Victoria Beckham lajkala njegovu objavu na Instagramu. Riječ je o videu u kojem Brooklyn pokazuje pratiteljima kako priprema pečenu piletinu. U snimci objašnjava proces kuhanja te govori:

- Dakle, meso je posljednja 24 sata bilo u pivu i salamuri, a sada samo završavam s dodavanjem malo maslaca s ružmarinom - rekao je, pokazujući meso pred kamerom, navodi Mirror.

U nastavku videa dodao je: "I to je moj jednostavan način pripreme pilećih prsa, malo krumpira i povrća u mom Expressu", rekao je u videu kojim je promovirao modni brend.

Victoria mu je objavu 'lajkala' što je pokrenulo lavinu komentara. Naime, nakon što su fanovi primijetili da je Victoria lajkala objavu, mnogi su u komentarima pozvali Brooklyna da se pomiri s roditeljima, navodi Mirror. Jedan je napisao: „Victoria je lajkala ovu objavu. Juhuuu!!! Obitelj je sve.“

'Idi kuhati s tatom. Izgleda jako fino', 'Razgovaraj sa svojim roditeljima - život je samo jedan i jako je dragocjen', 'Zvučiš i izgledaš kao tata. Javi im se', pisali su mu i drugi u komentarima što ga je očito naljutilo te je nakon toga blokirao na Instagramu cijelu svoju obitelj.

U međuvremenu su se pojavile glasine da su David i Victoria prestali pratiti Brooklyna na društvenim mrežama, no njegov brat Cruz Beckham to je demantirao objavom na Instagramu.

„NIJE ISTINA. Moji mama i tata nikada ne bi prestali pratiti svog sina. Ispravimo činjenice. Probudili su se blokirani… kao i ja.“