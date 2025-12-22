Obavijesti

Show

Komentari 3
DRAMA NA INSTAGRAMU

Brooklyn Beckham je zbog ovog videa blokirao svu svoju obitelj!

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Brooklyn Beckham je zbog ovog videa blokirao svu svoju obitelj!
3
Foto: Instagram

Brooklyn, sin Davida i Victorije Beckham navodno je blokirao obitelj na društvenim mrežama nakon majčine reakcije na njegovu objavu

Otkriveno je da je Brooklyn Beckham blokirao svoju obitelj nakon što je njegova majka Victoria Beckham lajkala njegovu objavu na Instagramu. Riječ je o videu u kojem Brooklyn pokazuje pratiteljima kako priprema pečenu piletinu. U snimci objašnjava proces kuhanja te govori:

- Dakle, meso je posljednja 24 sata bilo u pivu i salamuri, a sada samo završavam s dodavanjem malo maslaca s ružmarinom - rekao je, pokazujući meso pred kamerom, navodi Mirror.

U nastavku videa dodao je: "I to je moj jednostavan način pripreme pilećih prsa, malo krumpira i povrća u mom Expressu", rekao je u videu kojim je promovirao modni brend. 

DUGO VEĆ U SVAĐI Beckhamovi se neće pomiriti ni za Božić: Najstariji sin jednim je potezom otkrio kakvi su odnosi
Beckhamovi se neće pomiriti ni za Božić: Najstariji sin jednim je potezom otkrio kakvi su odnosi

Victoria mu je objavu 'lajkala' što je pokrenulo lavinu komentara. Naime, nakon što su fanovi primijetili da je Victoria lajkala objavu, mnogi su u komentarima pozvali Brooklyna da se pomiri s roditeljima, navodi Mirror. Jedan je napisao: „Victoria je lajkala ovu objavu. Juhuuu!!! Obitelj je sve.“

'Idi kuhati s tatom. Izgleda jako fino', 'Razgovaraj sa svojim roditeljima - život je samo jedan i jako je dragocjen', 'Zvučiš i izgledaš kao tata. Javi im se', pisali su mu i drugi u komentarima što ga je očito naljutilo te je nakon toga blokirao na Instagramu cijelu svoju obitelj. 

MA, MELEM ZA OČI! Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima
Tata ili sin? Beckhamovi zaludili pratiteljice isklesanim tijelima

U međuvremenu su se pojavile glasine da su David i Victoria prestali pratiti Brooklyna na društvenim mrežama, no njegov brat Cruz Beckham to je demantirao objavom na Instagramu. 

„NIJE ISTINA. Moji mama i tata nikada ne bi prestali pratiti svog sina. Ispravimo činjenice. Probudili su se blokirani… kao i ja.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI

FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!
24SATA U ARENI ZAGREB

Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!

Gotova je i 12. sezona Supertalenta, a pobjedu je odnijela nevjerojatna obitelj koja je dirnula mnoge svojim nastupom. Duo Turkeev & Kids izveli su akrobatski nastup i skupili najviše glasova publike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025