Victoria Beckham otkrila zašto se rijetko smije na fotkama

Pjevačica i modna dizajnerica Victoria Beckham (50) u nedavnom intervjuu za Telegraph objasnila je da se osjećala neugodno u mnogim situacijama kad su je fotografirali, pa zbog toga izgleda ozbiljno i ne smiješi se.

Ranije je, kaže, imala problema sa samopouzdanjem zbog akni koje je imala na licu te je zbog toga pazila što jede i kako izgleda na fotografijama.

Designer Victoria Beckham at the end of her catwalk show during London Fashion Week in London | Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Zbog svoje kože počela sam jako paziti što jedem. I da, vjerojatno izgledam ozbiljno na mnogim slikama, ali bilo mi je tako neugodno. Je li bilo situacija kada sam listala komentare o sebi? Da, ali sada jednostavno za to nemam vremena - rekla je.

- Iako više nema problematičnu kožu, i dalje se pridržava svog režima prehrane. Njezin suprug David Beckham otkrio je ranije da Victoria jede svaki dan isti obrok već 25 godina - ribu s roštilja i povrće kuhano na pari.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

- Da ste mi prije nekoliko godina rekli da ću zakoračiti na crveni tepih noseći samo malo korektora i bez pudera, mislila bih da ste ludi, ali to je ono što sam napravila prošli tjedan - objasnila je.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS