Dok je s obitelji uživala na koncertu grupe Oasis, Victoria je na Instagram profilu objavila video prepune koncertne dvorane, napisavši kako dolazi u iskušenje, a na video je označila i kolegice iz bivšeg benda
Victoria Beckham poželjela da se Spice Girls ponovno okupe?
Victoria Beckham je u nedjelju navečer oduševila obožavatelje Spice Girls priznavši da je bila u iskušenju ponovnog okupljanja dok se provodila na zadnjoj večeri turneje Oasis.
Bend, koji također čine Geri Horner, Mel C, Emma Bunton i Mel B, dugo je bio predmet glasina o ponovnom okupljanju s fanovima koji često žude za povratkom.
Među mnoštvom snimaka na svom Instagramu s koncerta na Wembleyju, Victoria je podijelila video iz rasprodane dvorane s natpisom "Primamljivo...", a označila je svoje kolegice iz benda.
Obožavatelji su vrlo brzo po društvenim mrežama počeli nagađati hoće li se Spice Girls opet okupiti.
Podsjetimo, u travnju je objavljeno da će se grupa navodno ponovno okupiti kako bi obilježili svoju 30. godišnjicu jer su potajno planirali nadolazeću svjetsku turneju.
Rečeno je da su se Geri, Emma, Mel B i Mel C sastale u Miamiju kako bi razgovarale o sitnijim detaljima, ali Victoria je '90 posto van trke', a četvorka za sada nastavlja s planovima bez nje, pisali su mediji tada.
U to se vrijeme tvrdilo da su Geri i menadžer benda i guru Simon Fuller navodno ponovno u kontaktu što je pomaknulo stvari nakon godina nagovještaja raznih članova da će se ponovno okupiti.
Izvor je rekao: 'Već mjesecima kruže glasine, ali Geri je uvijek bila prezauzeta i imala je druge stvari na sebi, što ju je sprječavalo da kaže da.
- Ništa još nije potvrđeno, ali Geri i Simon ponovno su u kontaktu s mnoštvom uzbudljivih ideja - dodao je tada izvor.
Victoriju su često nazivali stoperom u planovima o ponovnom okupljanju, a 2019. godine je rekla kako ne ide na turneju.
Međutim, priznala je da ne zna što budućnost može nositi, rekavši: 'To je pozitivna stvar. Znate, toliko se loših stvari događa, a Spice Girls su bile zabavne i slavile su individualnosti…'.
Od osnivanja 1994., Spice Girls prodale su preko 100 milijuna ploča, što ih čini najprodavanijim djevojačkim sastavom svih vremena.
