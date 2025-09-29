Victoria Beckham poželjela da se Spice Girls ponovno okupe?

Victoria Beckham je u nedjelju navečer oduševila obožavatelje Spice Girls priznavši da je bila u iskušenju ponovnog okupljanja dok se provodila na zadnjoj večeri turneje Oasis.

Bend, koji također čine Geri Horner, Mel C, Emma Bunton i Mel B, dugo je bio predmet glasina o ponovnom okupljanju s fanovima koji često žude za povratkom.

Foto: Instagram/

Među mnoštvom snimaka na svom Instagramu s koncerta na Wembleyju, Victoria je podijelila video iz rasprodane dvorane s natpisom "Primamljivo...", a označila je svoje kolegice iz benda.

Obožavatelji su vrlo brzo po društvenim mrežama počeli nagađati hoće li se Spice Girls opet okupiti.

Podsjetimo, u travnju je objavljeno da će se grupa navodno ponovno okupiti kako bi obilježili svoju 30. godišnjicu jer su potajno planirali nadolazeću svjetsku turneju.

Rečeno je da su se Geri, Emma, ​​Mel B i Mel C sastale u Miamiju kako bi razgovarale o sitnijim detaljima, ali Victoria je '90 posto van trke', a četvorka za sada nastavlja s planovima bez nje, pisali su mediji tada.

U to se vrijeme tvrdilo da su Geri i menadžer benda i guru Simon Fuller navodno ponovno u kontaktu što je pomaknulo stvari nakon godina nagovještaja raznih članova da će se ponovno okupiti.

Izvor je rekao: 'Već mjesecima kruže glasine, ali Geri je uvijek bila prezauzeta i imala je druge stvari na sebi, što ju je sprječavalo da kaže da.

- Ništa još nije potvrđeno, ali Geri i Simon ponovno su u kontaktu s mnoštvom uzbudljivih ideja - dodao je tada izvor.

Foto: Reuters/Telegram

Victoriju su često nazivali stoperom u planovima o ponovnom okupljanju, a 2019. godine je rekla kako ne ide na turneju.

Međutim, priznala je da ne zna što budućnost može nositi, rekavši: 'To je pozitivna stvar. Znate, toliko se loših stvari događa, a Spice Girls su bile zabavne i slavile su individualnosti…'.

Od osnivanja 1994., Spice Girls prodale su preko 100 milijuna ploča, što ih čini najprodavanijim djevojačkim sastavom svih vremena.