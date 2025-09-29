Obavijesti

Show

Komentari 0
WANNABE

Victoria Beckham poželjela da se Spice Girls ponovno okupe?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Victoria Beckham poželjela da se Spice Girls ponovno okupe?
4
Designer Victoria Beckham at the end of her catwalk show during London Fashion Week in London | Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dok je s obitelji uživala na koncertu grupe Oasis, Victoria je na Instagram profilu objavila video prepune koncertne dvorane, napisavši kako dolazi u iskušenje, a na video je označila i kolegice iz bivšeg benda

Victoria Beckham je u nedjelju navečer oduševila obožavatelje Spice Girls priznavši da je bila u iskušenju ponovnog okupljanja dok se provodila na zadnjoj večeri turneje Oasis. 

Bend, koji također čine Geri Horner, Mel C, Emma Bunton i Mel B, dugo je bio predmet glasina o ponovnom okupljanju s fanovima koji često žude za povratkom. 

Foto: Instagram/

Među mnoštvom snimaka na svom Instagramu s koncerta na Wembleyju, Victoria je podijelila video iz rasprodane dvorane s natpisom "Primamljivo...", a označila je svoje kolegice iz benda.    

Obožavatelji su vrlo brzo po društvenim mrežama počeli nagađati hoće li se Spice Girls opet okupiti.

Podsjetimo, u travnju je objavljeno da će se grupa navodno ponovno okupiti kako bi obilježili svoju 30. godišnjicu jer su potajno planirali nadolazeću svjetsku turneju.

ZA 30. GODIŠNJICU Spice Girls se opet okupljaju i planiraju turneju? Izvor tvrdi: 'Jedna od cura se neće vratiti...'
Spice Girls se opet okupljaju i planiraju turneju? Izvor tvrdi: 'Jedna od cura se neće vratiti...'

Rečeno je da su se Geri, Emma, ​​Mel B i Mel C sastale u Miamiju kako bi razgovarale o sitnijim detaljima, ali Victoria je '90 posto van trke', a četvorka za sada nastavlja s planovima bez nje, pisali su mediji tada.

U to se vrijeme tvrdilo da su Geri i menadžer benda i guru Simon Fuller navodno ponovno u kontaktu što je pomaknulo stvari nakon godina nagovještaja raznih članova da će se ponovno okupiti.

Izvor je rekao: 'Već mjesecima kruže glasine, ali Geri je uvijek bila prezauzeta i imala je druge stvari na sebi, što ju je sprječavalo da kaže da.

 - Ništa još nije potvrđeno, ali Geri i Simon ponovno su u kontaktu s mnoštvom uzbudljivih ideja - dodao je tada izvor.

Reuters
Foto: Reuters/Telegram

Victoriju su često nazivali stoperom u planovima o ponovnom okupljanju, a 2019. godine je rekla kako ne ide na turneju.

Međutim, priznala je da ne zna što budućnost može nositi, rekavši: 'To je pozitivna stvar. Znate, toliko se loših stvari događa, a Spice Girls su bile zabavne i slavile su individualnosti…'.

Od osnivanja 1994., Spice Girls prodale su preko 100 milijuna ploča, što ih čini najprodavanijim djevojačkim sastavom svih vremena. 

NOVE SVAĐE? Ipak ništa od ponovne turneje Spajsica? Pjevačice zaratile: 'Izgubila je strpljenje za Mel B'
Ipak ništa od ponovne turneje Spajsica? Pjevačice zaratile: 'Izgubila je strpljenje za Mel B'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Karleuša tvrdi da je sve na njoj prirodno! Evo kako se mijenjala
BAŠ JOJ I NE VJERUJU...

Karleuša tvrdi da je sve na njoj prirodno! Evo kako se mijenjala

Jelena Karleuša je prije nekoliko dana napisala podužu objavu na društvenim mrežama u kojoj je pričala o svom izgledu, no mnogi joj nisu baš povjerovali
FOTO Opa, Lille! Pokazala svoj duboki dekolte i očarala mnoge
VRUĆE IZDANJE

FOTO Opa, Lille! Pokazala svoj duboki dekolte i očarala mnoge

Domaća pjevačica Lidija Bačić sama za sebe tvrdila je da, uz glas, ima i stas, a to potvrđuju i mnogobrojni komentari koji se već godinama nižu ispod izazovnih objava na njenim društvenim mrežama
FOTO Njoj ljeto još traje! Tatjana Dragović pozirala je u badiću...
POKAZALA VITKU FIGURU

FOTO Njoj ljeto još traje! Tatjana Dragović pozirala je u badiću...

Bivša manekenka Tatjana Dragović pokazala je svoju vitku figuru na novim fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama. Čini se kako za nju još ljeto nije gotovo te da i dalje uživa u suncu i moru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025