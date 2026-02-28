Obavijesti

RASKOL BECKHAMOVIH

Victoria Beckham pozira u oskudnoj haljini dok svađa sa sinom Brooklynom i dalje traje

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Zaposlena Victoria Beckham ima novi parfem kojim je oživjela uspomene na romantični bijeg s Davidom iz 1997. godine, a za kampanju je pozirala u pripijenim haljinama s prorezom

Victoria Beckham, nekadašnja Spajsica, a danas uspješna modna dizajnerica i beauty mogulica, ponovno je dokazala zašto njezino poslovno carstvo nezaustavljivo raste. Novim objavama na Instagram profilu najavila je lansiranje novog parfema, no iza svega se krije duboka osobna priča koja seže u same početke njezine veze s Davidom Beckhamom.

Na zapanjujućim fotografijama Victoria pozira na balkonu s pogledom na more, odjevena u elegantnu haljine. Njezin prodoran pogled i profinjeno držanje savršeno dočaravaju atmosferu luksuza i nostalgije, što je i glavna tema njezine nove beauty priče. Objavom je predstavila parfem 'Portofino '97', miris inspiriran jednim od prvih romantičnih putovanja s Davidom u talijanski gradić Portofino, davne 1997. godine.

Ipak, u njenom životu nije sve tako savršeno, posebno u zadnje vrijeme. Naime, još uvijek traje raskol u obitelji, a cijela se priča dodatno zakotrljala kada je najstariji sin Brooklyn roditelje optužio za brojne stvari, između ostalog da su mu upropastili prvi ples sa suprugom Nicolom Peltz.

STIGLI U PARIZ Beckhamovi prvi put viđeni zajedno u javnosti nakon šokantnih optužbi Brooklyna
Beckhamovi prvi put viđeni zajedno u javnosti nakon šokantnih optužbi Brooklyna

