RASKOL U OBITELJI

Victoria Beckham progovorila o otuđenom sinu Brooklynu: 'Pokušala sam dati sve od sebe'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Doug Peters

​"Toliko volimo našu djecu. Uvijek smo se trudili biti najbolji mogući roditelji. Znate, u javnosti smo više od 30 godina i sve što smo ikada pokušavali jest zaštititi i voljeti našu djecu", izjavila je Victoria

Victoria Beckham prekinula je višemjesečnu šutnju o svom odnosu s otuđenim sinom Brooklynom Beckhamom, nakon što je on ranije ove godine objavio šokantnu izjavu o svojoj obitelji. U novom intervjuu, dizajnerica je izjavila kako je "pokušala dati sve od sebe".

U razgovoru za WSJ, Victoria je naglasila bezuvjetnu ljubav prema svojoj djeci, iako nije izravno imenovala Brooklyna.

​- Toliko volimo našu djecu. Uvijek smo se trudili biti najbolji mogući roditelji. Znate, u javnosti smo više od 30 godina i sve što smo ikada pokušavali jest zaštititi i voljeti našu djecu. I to je sve što zaista želim reći o tome - izjavila je.

Dodala je kako negativni medijski napisi nisu utjecali na njezino poslovanje.

​- Mislim da ljudi na kraju kupuju moj proizvod jer je zaista dobar. Ne mislim da kupuju moj tuš za oči samo zato što sam to ja - rekla je.

Osvrnula se i na ostalu djecu, Cruza, Romea i Harper, rekavši: "Biti roditelj mladoj odrasloj djeci i odrasloj djeci, Bože, to je vrlo različito od malene djece. Mislim da se trudimo najbolje što možemo".

Unatoč Victorijinim pomirljivim riječima, očito je da majka i sin ne provode vrijeme zajedno. Prošlo je više od dva mjeseca otkako je Brooklyn objavio svoju izjavu na šest stranica, u kojoj je objasnio da se ne želi pomiriti s obitelji. Optužio je roditelje Davida i Victoriju za "beskrajne napade" te da pokušavaju "uništiti" njegov odnos sa suprugom Nicolom.

"Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, prvi put u životu zauzimam se za sebe. Performativne objave na društvenim mrežama, obiteljski događaji i neautentični odnosi bili su sastavni dio života u kojem sam rođen", napisao je Brooklyn.

"Nedavno sam svojim očima vidio koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastitu fasadu. Ali vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo", dodao je u objavi.

Nakon toga, Brooklyn navodno provodi strogo pravilo "bez kontakta" sa svojom obitelji.

Podsjetimo, javna nagađanja o sukobu započela su još oko planiranja raskošnog vjenčanja Brooklyna i Nicole Peltz u travnju 2022. godine. Vjeruje se da je jedan od glavnih uzroka napetosti bila vjenčanica. Iako je Nicola kasnije pojasnila da je željela nositi haljinu s potpisom Victorije Beckham, ali da njezin atelje nije bio u mogućnosti izraditi je na vrijeme, Brooklyn je u svojoj izjavi naveo da je njegova majka "otkazala izradu Nicoline haljine u zadnji čas".

Od tada, Brooklyn otvoreno pokazuje ljubav prema Nicoli i njezinoj obitelji, a par često zajedno uživa na romantičnim odmorima i promovira poslovne pothvate jedno drugoga.

Obitelj Beckham nije javno komentirala incident od Brooklynove objave. Jedino je David Beckham kratko rekao da roditelji moraju dopustiti djeci da "rade pogreške".

*uz korištenje AI-ja

Završila je serija 'U dobru i zlu'! Filip Juričić za 24sata: 'Teško nam je jer smo bili kao obitelj'
OPROSTIO SE OD SETA

Završila je serija 'U dobru i zlu'! Filip Juričić za 24sata: 'Teško nam je jer smo bili kao obitelj'

Više od godinu i pol gledatelji su disali uz 292 epizode serije ‘U dobru i zlu’, a glavni glumac serije priča nam kako su on i kolege živjeli uz svoje uloge
Evo što vas u četvrtak čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas u četvrtak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje 16. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'
ISPAO NA 12. PITANJU

Igrač na 'Milijunašu' izbjegao tragediju 11. rujna u New Yorku: 'Jeza, to se ne može pojmiti'

Mario Šimundža izvrsnom i sigurnom igrom došao je do 12. pitanja, na kojem je trebalo odgovoriti kako se zvao zagrebački Trg sv. Marka do 1992. godine. Riskirao je, pogriješio i kući otišao s 5.000 eura

