Nicola je opet 'bocnula' svekrvu Victoriju? Za sve je kriva fotka...

Čini se kako napetosti u drami između Brooklyna Beckhama i njegove obitelji ne prestaju. Naime, neki sada vjeruju kako je njegova supruga Nicola Peltz (31) dodatno 'zakuhala' situaciju fotkom na društvenim mrežama.

Foto: instagram

Naime, glumica je objavila fotku na kojoj pokazuje svoju fleksibilnost izvodeći špagu ispred ogledala. Inače, Nicola se četiri mjeseca pripremala za ulogu balerine u nadolazećem filmu Prima. Dok neki tvrde da se samo pohvalila napretkom, drugi su uvjereni kako je 'bocnula' svoju svekrvu Victoriju Beckham (51).

Foto: instagram

Victoria je poznata po kultnoj pozi, odnosno podizanju noge u zrak pod kutem od 90 stupnjeva. Pokazala ju je još 2016. godine na Instagramu.

Foto: instagram

Inače, bivša članica grupe Spice Girls trenirala je ples te joj fleksibilnost nije stran pojam. Više je puta pozirala u toj pozi, a jednom je čak pokazala kako i kćerkicu Harper uči kako je izvesti.

Foto: instagram

Mnogi poznati, među kojima su Kourtney Kardashian i Amanda Holden, pokušavali su rekreirati pozu, a čini se kako je i Nicola bila na tom tragu.