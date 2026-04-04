Glumica je objavila fotku na kojoj pokazuje svoju fleksibilnost izvodeći špagu ispred ogledala. Dok neki tvrde da se samo pohvalila napretkom, drugi su uvjereni kako je 'bocnula Victoriju
Nicola je opet 'bocnula' svekrvu Victoriju? Za sve je kriva fotka...
Čini se kako napetosti u drami između Brooklyna Beckhama i njegove obitelji ne prestaju. Naime, neki sada vjeruju kako je njegova supruga Nicola Peltz (31) dodatno 'zakuhala' situaciju fotkom na društvenim mrežama.
Naime, glumica je objavila fotku na kojoj pokazuje svoju fleksibilnost izvodeći špagu ispred ogledala. Inače, Nicola se četiri mjeseca pripremala za ulogu balerine u nadolazećem filmu Prima. Dok neki tvrde da se samo pohvalila napretkom, drugi su uvjereni kako je 'bocnula' svoju svekrvu Victoriju Beckham (51).
Victoria je poznata po kultnoj pozi, odnosno podizanju noge u zrak pod kutem od 90 stupnjeva. Pokazala ju je još 2016. godine na Instagramu.
Inače, bivša članica grupe Spice Girls trenirala je ples te joj fleksibilnost nije stran pojam. Više je puta pozirala u toj pozi, a jednom je čak pokazala kako i kćerkicu Harper uči kako je izvesti.
Mnogi poznati, među kojima su Kourtney Kardashian i Amanda Holden, pokušavali su rekreirati pozu, a čini se kako je i Nicola bila na tom tragu.
