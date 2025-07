VIDEO Američki influencer kuću od 5.000 eura pretvara u dom iz snova, pokazao veći rezultat

Justus Reid, američki influencer koji je osvojio simpatije gledatelja nastupom u 'Supertalentu' prije tri godine, pokazao je pratiteljima veliki napredak u obnovi kuće koju je kupio za 5.000 eura usred zagorske šume. Nakon tjedana napornog rada, Justus je uredio svoju prvu sobu koja sad služi kao njegova spavaća soba i radni prostor.

U videu koji je podijelio na društvenim mrežama s osmijehom je opisao koliko mu znači što napokon ima svoj kutak za odmor i rad nakon napornog dana.

Kuća je bila u lošem stanju, ali nije odustao. Uz pomoć susjeda svakim danom napreduje.

- Puno su mi pomogli, pomažu mi i dalje i vrlo sam im zahvalan. Prvo od čišćenja puta i okućnice, pa sve do radova koje sam počeo. Evo, baš mi danas dolazi jedan susjed lijepiti pločice. Bio je kod mene i načelnik općine, obećao mi je pomoći oko vode i šljunčanja puta kako bi se do kuće moglo i autom. U svakom slučaju, ljudi mi pomažu, pozovu me kod sebe i na ručak ili večeru jer znaju da sam ovdje sam bez struje i vode - podijelio je svoje iskustvo za Zagorje.com.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ekipa Zagorja.com pronašla je Justusa u Hrvatskoj, točnije u Krapinsko-zagorskoj županiji, usred jedne šume. Justus je pristao na razgovor i fotografiranje, uz zamolbu da ne otkriju baš točnu lokaciju, odnosno da ne navedu naziv naselja u kojem se kuća nalazi. Prijatelj iz Zagreba prodao mu je kuću, a otkrio je i je li požalio zbog toga kad je vidio koliko je renovacije potrebno.

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja' što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije - zaključio je za Zagorje.com.

