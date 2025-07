Tko je Justus Reid? Amerikanac je hit na TikToku, osvojio Hrvate u showu, sad je tu kupio i kuću!

Amerikanac Justus Reid (25) posljednjih je godina sve popularniji na Balkanu. Ovaj mladi TikToker na svojim društvenim mrežama objavljuje snimke iz Hrvatske, BiH i Srbije, a nedavno je otkrio kako je krajem lipnja kupio kuću. Pohvalio se da je svoju nekretninu platio 5000 eura, no nije otkrio gdje se sama kuća nalazi.

Pa iako se mislilo da se smjestio u BiH, Zagorje.com ga je pronašlo upravo u Krapinsko-zagorskoj županiji, usred jedne šume. Justus je rado porazgovarao s njima, no zamolio je da točnu lokaciju ipak ne otkrivaju...

No i prije nego što se odlučio preseliti u Hrvatsku, domaća ga je publika upoznala u 'Supertalentu'. Došao je iz Južne Dakote gdje je radio o nacionalnoj gardi i živio, kako je ispričao, sasvim običan život... No njegov nastup bio je sve samo ne običan. Kada je s gitarom u ruci započeo pjevati hit Maje Šuput "Lopove", žiri i publika ostali su u šoku. Uslijedio je urnebesni miks pjesama, uključujući "Ti da bu di bu da" grupe Colonia, Severininu "Tarapanu" i "Nevjestu" Petra Graše...

"Pa je li ovo moguće?" uzviknula je Maja Šuput i zaplesala, dok ga je Martina Tomčić pohvalila riječima: "Ovo je prvi put da vidim Amerikanca koji je opsjednut Hrvatskom." Njegov trud i simpatična osobnost donijeli su mu četiri "da" i lansirali ga u orbitu regionalne prepoznatljivosti.

Foto: Nova Tv

Viralni put do slave: Yugo, "Miki Milane" i deseci hitova

Iako ga je Supertalent učinio televizijskom zvijezdom, Justusov put do slave započeo je na TikToku. Sve je krenulo pomalo neslavno – videom u kojem je Yugo nazvao "najgorim automobilom ikad napravljenim". Video je postao viralan, ali je izazvao i lavinu negativnih komentara.

Foto: Instagram/

"Države iz kojih su komentari dolazili tad nisam znao ni na mapi pronaći. Mislio sam i da Jugoslavija još postoji. Radio sam prije toga i videa o njemačkim, francuskim, talijanskim autima, ali ovi s Balkana su imali najluđe komentare! Psovali su mi nerođenu djecu, prijetili da se, dođem li ikad k njima, živ kući neću vratiti, svega je bilo. Komentari su stizali u nevjerojatnom broju. Tona komentara, bio sam potpuno fasciniran. Netko mi je, između ostalog, napisao kako sam 'jedina osoba na svijetu kojoj bi željela razbiti nos!'", prisjetio se Justus za Express nedavno.

U znak isprike, pitao je koju bi pjesmu njegovi pratitelji da snimi - kako bi se iskupio. Pa je snimio obradu srpskog hita "Miki Milane". Odgovor je bio eksplozivan.

"Nikad nisam vidio takav odgovor na pjesmu", priznao je Justus svojedobno. Ubrzo je njegov profil postao riznica obrada ex-Yu hitova. Pjesme je učio fonetski, uz pomoć internetskih prevoditelja, često ne razumijevajući o čemu pjeva.

Zagreb: Tik toker Justus Reid | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Njegov repertoar uključuje klasike poput "Cesarice" Olivera Dragojevića i "Igre bez granica" Toše Proeskog, ali i moderne hitove poput "Mamma Mia" repera Grše.

Novi život na Balkanu

Fasciniran kulturom koju je upoznao online, Justus je donio životnu odluku. Prodao je kuću u Americi, dao otkaz i preselio se na Balkan. Njegova devetomjesečna turneja autobusom obuhvatila je Srbiju, Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sloveniju.

Boravak nije uvijek bio idiličan. U Zagrebu je doživio neugodnost kada su mu na automobilu beogradskih registracija probušene gume. Zahvaljujući nadzornim kamerama, otkrio je da su počinitelji trojica tinejdžera, kojima je javno oprostio.

Izazvao je i polemiku videom u kojem je balkanski mentalitet opisao kao "spor", usporedivši ga s američkom opsesijom radom. Kasnije je pojasnio da nije mislio na lijenost, već na drugačije prioritete – gdje su obitelj i druženje važniji od posla, što smatra razlogom zašto su ljudi na Balkanu sretniji.

San o domu: Kuća za 5000 eura usred ničega

Ovih dana mu susjedi puno pomažu oko kuće koju je kupio, a Justus kaže da im je na tome jako zahvalan.

- Prvo od čišćenja puta i okućnice, pa sve do radova koje sam počeo. Evo, baš mi danas dolazi jedan susjed lijepit pločice. Bio je kod mene i načelnik općine, obećao mi je pomoći oko vode i šljunčanja puta, kako bi se do kuće moglo i autom. U svakom slučaju, ljudi mi pomažu, pozovu me kod sebe i na ručak ili večeru, jer znaju da sam ovdje sam bez struje i vode - ispričao je za Zagorje.com.

Kuću je kupio od prijatelja i otkrio da već neko vrijeme traži mirnije mjesto za život preko ljeta.

- Kako je taj moj prijatelj znao za moje planove, rekao mi je kako ima kuću u šumi i da mogu biti u njoj. I kad mi je rekao da ju je platio 5000 eura, rekao sam mu da ću mu ja dati 5000 eura za nju, iako je nisam ni vidio. Trebalo mi je, doduše, nekoliko dana da je pronađem, jer nije bilo ni puta do nje, sve je zaraslo, ali sad sam ovdje i radim na njoj. I postala je to najpopularnija stvar koju sam ikad napravio - dodao je.

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja', što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije - rekao je za Zagorje.com.