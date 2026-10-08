VIDEO Amerikanac Justus Reid pretvara kokošinjac u garažu iz snova! Evo što ga je iznenadilo

Amerikanac Justus Reid, kojeg su hrvatski gledatelji upoznali u 'Supertalentu', ne prestaje s renovacijama svojih nekretnina u Hrvatskom zagorju. Nakon što je kupio kuću za samo 5000 eura, nastavio je ulagati u nekretnine, a sad uređuje novi dom koji je platio 25.000 eura. Ovoga puta na red je došla stara građevina preko puta kuće, u kojoj su se nekad držale kokoši.

- Ova je zgrada nekada bila kokošinjac, ali ja ću je pretvoriti u garažu iz snova - poručio je na početku videa koji je podijelio sa svojim pratiteljima.

Foto: Instagram

Prije početka radova poveo je pratitelje u obilazak zapuštenog prostora. Najprije je sišao u podrum u kojem su nekad boravile kokoši, a pokazao je čak i zatvoreni otvor kroz koji su ulazile i izlazile. Unutra ga je dočekala hrpa starih stvari, alata, otpadnog drva i iskorištenog motornog ulja.

- Ovaj podrum ima ogroman potencijal nakon što ga raščistim - zaključio je.

Foto: Instagram

Među odbačenim predmetima pronašao je tačke koje je odlučio zadržati, ali i veliku količinu drva za ogrjev. Posebno ga je zabavio stari VHS uređaj koji je izvukao iz jednog ormarića.

- Može li mi netko reći što je ovo? - našalio se pokazujući uređaj pratiteljima.

Zatim se popeo na kat na kojem planira parkirati automobil. Ondje su ga dočekali nedovršeni zidovi, stari namještaj i betonski strop koji se pokazao kao najveći problem.

- Mislim da imamo problem s visinom. Čini mi se da ćemo morati ukloniti cijeli ovaj strop - rekao je.

Foto: Instagram

U čišćenju su mu pomogli susjedi, a jedan stariji susjed usput mu je pokazao kako se koristi stari alat za oštrenje lopata. No Justus je ubrzo shvatio da za svoju garažu mora napraviti mnogo više od običnog čišćenja. Nazvao je prijatelja, koji je već sljedećeg jutra stigao s građevinskom ekipom. Radnici su prvo uklonili dotrajali krov, a zatim se bacili na rušenje betonskog stropa.

Trojica radnika pneumatskim su čekićima razbijala beton dio po dio, nakon čega su morali iznijeti i sav građevinski otpad. Kad je došlo vrijeme za postavljanje nove krovne konstrukcije, Justus je zbog drugih obveza morao nakratko otići. Po povratku ga je dočekalo ugodno iznenađenje. Radnici su već postavili glavnu konstrukciju novog znatno višeg krova.

- U samo dva dana ovo već izgleda odlično! A bit će još bolje. Pogledajte tu visinu! Pogledajte koliko je sada visoko! Ovo je nevjerojatno! - oduševljeno je govorio.

Ipak, do završetka garaže još ima posla. Treba zatvoriti bočne otvore, postaviti limeni krov i oluke te urediti unutrašnjost. Justus je pratiteljima obećao da će im uskoro pokazati kako napreduju radovi.