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Amerikanac Justus Reid kupio još jednu kuću u Zagorju: 'Ovo sam platio čak 25 tisuća eura'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Amerikanac Justus Reid kupio još jednu kuću u Zagorju: 'Ovo sam platio čak 25 tisuća eura'
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Foto: instagram
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Američki influencer koji posljednjih godina živi u Hrvatskoj gradi vlastito selo, a sada je otkrio kako je kupio novu kuću za 25 tisuća eura

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Justus Reid, američki glazbenik i influencer ne odustaje od svog ambicioznog plana. Njegov projekt obnove napuštenih nekretnina privlači sve više pažnje, a u najnovijoj objavi pratiteljima je pokazao svoj najnoviji ulov za koji je izdvojio 25 tisuća eura.

U petom nastavku svog serijala u kojem gradi cijelo selo, Reid je proveo gledatelje kroz kuću smještenu na obronku s pogledom na druge udaljene objekte. Iako je odmah na početku istaknuo kako je kuća u prilično lošem stanju, naglasio je i njene najveće prednosti. Nekretnina ima riješene priključke za vodu, plin i struju te potpuno čiste papire, što je često najveća prepreka na koju je naišao pri kupnji starih kuća u Hrvatskoj.

Tijekom obilaska pokazao je odvojenu garažu, podrum i poljski WC. Unutrašnjost kuće krije prizemnu kuhinju s peći na drva, dok se na katu nalaze kupaonica s malom kadom, još jedna minijaturna kuhinja, spavaća soba i dnevni boravak koji krase crveni tepih i strop od stiropora.

Na kraju videa najavio je obilazak još jedne tajanstvene kuće u šumi koju tek planira pokazati u budućim videima.

*uz korištenje AI-ja
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