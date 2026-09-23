VIDEO Baby Lasagna ima novu tetovažu! Iza nje se krije najava koju su fanovi nestrpljivo čekali

Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, odlučio je da datum izlaska novog albuma neće zapisati samo u kalendar. Tetovirao je na leđima datum 23. 10. 2026. i tako otkrio kad stiže njegov novi glazbeni projekt.

Sve je pokazao u videu na Instagramu. Snimka počinje na parkiralištu, gdje kratko izgovara datum, a zatim odlazi u tattoo studio. Dok leži na stolu i tetovira brojke na gornjem dijelu leđa, nekoliko puta ponavlja isto.

Uz snimku je potvrdio da novi album izlazi 23. listopada te pozvao pratitelje da ga unaprijed spreme. Komentari su se brzo počeli nizati, a fanovi su posebno izdvojili informaciju da ih čeka sedam dosad neobjavljenih pjesama.

Novi album donosi i nešto drukčiji zvuk. Baby Lasagna već je najavio povratak žešćoj glazbi, s više rock i metal utjecaja, dok se u tekstovima bavi ozbiljnijim temama poput slave, novca i mentalnog zdravlja. Takav smjer nije mu stran. Prije samostalne karijere svirao je gitaru u Manntri, a novi materijal približava ga zvuku iz tog razdoblja.

Foto: PROMO

Od Eurosonga, na kojem je 2024. osvojio drugo mjesto, Purišić nije stao. Objavljivao je nove pjesme, nastupao diljem Europe, a u privatnom životu vjenčao se s dugogodišnjom djevojkom Elizabetom Ružić.