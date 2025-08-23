VIDEO Baby Lasagna oduševio obožavateljicu! Na karaokama pjevala njegov hit, a onda...

"Sad ću i ja pjevati njegove pjesme na karaokama, možda se pojavi", "Ovo je sjajno, preslatko", "Lasagna je baš legenda", "Pala bi u nesvijest od šoka da se meni ovo dogodi", "Ne volim iznenađenja, ali ovakvo iznenađenja bi bilo super i za mene"... Nižu se komentari pod TikTok objavu našeg glazbenika Marka Purišića, svima poznatijeg kao Baby Lasagna.

On je na društvenim mrežama objavio snimku na kojoj se vidi kako je iznenadio jednu djevojku koja je na karaokama pjevala njegov veliki hit "Rim Tim Tagi Dim":

- Iznenadio sam djevojku na pozornici. Pjevala je moju pjesmu, pa sam se odlučio pridružiti. Bilo me strah da ne ispadne cringe, ali bilo je super - napisao je Lasagna u objavi na TikToku, gdje ga prati više od pola milijuna ljudi.

Sve se odvijalo, pišu fanovi, na Eurosong krstarenju uz obalu Finske...

Brojni obožavatelji poželjeli su Lasagni sreću u budućnosti, puno njih piše i kako se nadaju da će opet zapjevati s Fincem Käärijom.

Njihov mashup "Rim Tim Tagi Dima" i "Cha Cha Cha", u kombinaciji s pjesmom Eurodab, kojeg su izveli na ovogodišnjem Eurosongu, pravi je hit na YouTubeu, gdje je prikupio 14 mil. pregleda. Jednako kao pobjednička pjesma, svi drugi nastupi puno su manje gledani...

- Nadam se da će Lasagna opet na Eurosong. Čovjek je trebao pobijediti, on je jednostavno majstor - pišu Lasagnini fanovi...