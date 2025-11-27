Obavijesti

PRINC PIRATA

VIDEO Can Yaman protiv Eda Westwicka: Na male ekrane vraća se legendarni Sandokan

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: youtube/screenshoot/canva

Ljubitelji Sandokana dolaze na svoje, jer se nakon više od četiri desetljeća ponovno snimio Sandokan, legendarni 'malezijski tigar'. Glavne uloge igraju Can Yaman i Ed Westwick iz Tračerice

Nakon više od četiri desetljeća, legendarni Sandokan vraća se na ekrane – ovaj put u suvremenoj, visokobudžetnoj produkciji koja već izaziva veliku pozornost. Serija Sandokan: Princ pirata uskoro će ugledati svjetlo dana, a najveće zanimanje javnosti izaziva izbor glumačke postave, posebno angažman britanskog glumca Eda Westwicka, najpoznatijeg po nezaboravnoj ulozi Chucka Bassa u seriji Gossip Girl. Turski glumac Can Yaman, kojeg mnogi zovi turski Jason Momoa, dobio je glavnu ulogu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Westwick u novoj verziji Sandokana preuzima ulogu glavnog antagonista, Lorda Jamesa Brookea, povijesne ličnosti i guvernera Sarawaka, koji se sukobljava s malezijskim "tigrom", karizmatičnim piratom i zaštitnikom potlačenih. Iako je Sandokan sam po sebi ikona, producenti su svjesno istaknuli kako se priča neće vrtjeti samo oko heroja – već i oko njegovog protivnika, koji dobiva dublji, kompleksniji tretman.StartFragment

USKORO U NOVOJ SERIJI Turski Jason Momoa isklesanim mišićima osvojit će brojna srca
Turski Jason Momoa isklesanim mišićima osvojit će brojna srca

Premijera serije 'Sandokan: Princ pirata' bit će dostupna od 2. prosinca na platformi Voyo.

