SUZE NA KONCERTU

VIDEO Cruz Beckham rasplakao se dok je pjevao o Brooklynu

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Suze je brisao rukavom svoje košulje na pozornici, a član njegovog benda ga je došao utješiti. Cruz se emotivno slomio dok je pjevao 'Loneliest Boy', za koju fanovi smatraju da je posvećena bratu Brooklynu

S gitarom u ruci, mladi glazbenik Cruz Beckham (21) jedva je susprezao suze dok je u utorak navečer izvodio pjesmu za koju se vjeruje da govori o otuđenju njegovog starijeg brata Brooklyna od ostatka obitelji. Cruz i njegov bend The Breakers nastupali su pred punom dvoranom u londonskom kazalištu Courtyard.

Tijekom izvedbe novog singla "Loneliest Boy" (Najusamljeniji dečko), mladi se glazbenik slomio. Brisao je suze rukavom košulje, a njegov kolega iz benda, Dan Ewins, prišao mu je i zagrlio ga. U publici je bila i njegova obitelj - brat Romeo te roditelji David i Victoria Beckham, a kako navodi Daily Mail, i oni su bili ganuti. 

@tomshowbiz Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut ♬ original sound - tomshowbiz

Najstariji brat Brooklyn već neko vrijeme izbjegava svoju obitelj, a sve je eskaliralo kada je prije par mjeseci objavio na svojim društvenim mrežama da ni ne želi biti u kontaktu s njima. Navodno je pjesma 'Loneliest Boy' upravo posvećena toj teškoj obiteljskoj situaciji.

U refrenu su stihovi: 'Najusamljeniji dečko, mama ne priča previše, to joj slama srce', a među stihovima pjesme su i još: 'Vidi se u malim stvarima koje ne radiš, valjda si na kraju ostao samo ti, ti i ti. Reci mi kako živiš kad nemaš koga izgubiti? Najusamljeniji dečko, nadam se da slušaš, nemoj odbaciti sve prijatelje dok ti pokušavamo pokazati ljubav'. 

Brooklyn je u siječnju, između ostalog, napisao kako je pronašao mir otkako se distancirao od Beckhamovih. 

- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, prvi put u životu se zauzimam za sebe. Cijelog života moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji - napisao je. Također, osvrnuo se i na glasine koje su kružile već godinama o Victoriji te je optužio kako mu je 'otela' prvi ples na vjenčanju s Nicolom Peltz. Brooklyn svojoj majci nije čestitao ni Majčin dan, već je posvetio objavu svojoj punici. 

