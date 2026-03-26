VIDEO Cruz Beckham rasplakao se dok je pjevao o Brooklynu
S gitarom u ruci, mladi glazbenik Cruz Beckham (21) jedva je susprezao suze dok je u utorak navečer izvodio pjesmu za koju se vjeruje da govori o otuđenju njegovog starijeg brata Brooklyna od ostatka obitelji. Cruz i njegov bend The Breakers nastupali su pred punom dvoranom u londonskom kazalištu Courtyard.
Tijekom izvedbe novog singla "Loneliest Boy" (Najusamljeniji dečko), mladi se glazbenik slomio. Brisao je suze rukavom košulje, a njegov kolega iz benda, Dan Ewins, prišao mu je i zagrlio ga. U publici je bila i njegova obitelj - brat Romeo te roditelji David i Victoria Beckham, a kako navodi Daily Mail, i oni su bili ganuti.
Najstariji brat Brooklyn već neko vrijeme izbjegava svoju obitelj, a sve je eskaliralo kada je prije par mjeseci objavio na svojim društvenim mrežama da ni ne želi biti u kontaktu s njima. Navodno je pjesma 'Loneliest Boy' upravo posvećena toj teškoj obiteljskoj situaciji.
U refrenu su stihovi: 'Najusamljeniji dečko, mama ne priča previše, to joj slama srce', a među stihovima pjesme su i još: 'Vidi se u malim stvarima koje ne radiš, valjda si na kraju ostao samo ti, ti i ti. Reci mi kako živiš kad nemaš koga izgubiti? Najusamljeniji dečko, nadam se da slušaš, nemoj odbaciti sve prijatelje dok ti pokušavamo pokazati ljubav'.
Brooklyn je u siječnju, između ostalog, napisao kako je pronašao mir otkako se distancirao od Beckhamovih.
- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, prvi put u životu se zauzimam za sebe. Cijelog života moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji - napisao je. Također, osvrnuo se i na glasine koje su kružile već godinama o Victoriji te je optužio kako mu je 'otela' prvi ples na vjenčanju s Nicolom Peltz. Brooklyn svojoj majci nije čestitao ni Majčin dan, već je posvetio objavu svojoj punici.
