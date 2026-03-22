Brooklyn Beckham i Nicola Peltz uzvraćaju udarac: U pripremi je serija koja će razotkriti tajne?

Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz Beckham u pregovorima su s američkim streaming servisom Hulu za snimanje vlastite dokumentarne serije. Projekt se pozicionira kao izravan konkurent uspješnim Netflixovim dokumentarcima njegovih roditelja, Davida i Victorije Beckham, te kao platforma na kojoj par namjerava iznijeti svoju stranu priče o dramatičnom obiteljskom raskolu, piše The Sun.

Američki menadžerski timovi para navodno su u ranim fazama pregovora sa šefovima produkcije na Huluu, streaming platformi u vlasništvu Disneya. Izvori bliski paru tvrde kako bi potencijalni ugovor, koji bi uključivao i neobjavljene snimke s njihovog vjenčanja 2022. godine, mogao doseći vrijednost i do 50 milijuna dolara. Interes su navodno pokazali i Netflix, Disney+ te Amazon Prime.

Foto: Instagram/Brooklyn Beckham

​- Brooklyn je vrlo zainteresiran. Osim što će dokumentirati njegov kulinarski pothvat, šefovi Hulua nadaju se da će se otvoriti i progovoriti o dramatičnom raskolu s roditeljima - rekao je izvor.

​- Ovo nije bilo koja platforma. Hulu, koji je u vlasništvu Disneya, dom je globalnih hitova poput The Kardashians. Ovim potezom odmah bi bili lansirani u prvu ligu i postali izravna konkurencija Netflixu, koji, naravno, ima svoje veze s Beckhamovima kroz dokumentarce oba njegova roditelja - dodao je izvor.

Par je i ranije dobivao bogate ponude za intervjue, no sve su ih odbili. Izvor navodi kako žele jasno dati do znanja da ih ne kontrolira obitelj Peltz te da sami donose svoje odluke.

Javna svađa dosegnula je vrhunac u siječnju ove godine, kada je Brooklyn na Instagramu objavio izjavu na šest stranica, optužujući svoje roditelje i njihov tim da su "kontrolirajući" i da medijima plasiraju "laži". Izjavio je kako "nema interesa popravljati odnose" te je navodno blokirao roditelje i braću na društvenim mrežama, a komunikacija se sada odvija isključivo preko odvjetnika.

Foto: Instagram

Dodatnu sol na ranu dodala je činjenica da se Brooklyn i Nicola nisu pojavili u Netflixovom dokumentarcu Victorije Beckham objavljenom krajem 2025. godine, što je samo potaknulo glasine o trajnom prekidu odnosa.

Središnja točka sukoba i dalje je vjenčanje iz 2022. godine, na kojem je Nicola nosila haljinu modne kuće Valentino umjesto kreacije svoje svekrve Victorije. Brooklyn je nedavno iznio tvrdnju da je Victoria "otkazala" izradu haljine u "jedanaest sati", što je u suprotnosti s prijašnjim objašnjenjima da njezin atelje jednostavno nije mogao dovršiti haljinu na vrijeme.

Foto: Doug Peters

Ključni narativ u cijeloj priči jest Brooklynova želja da se odvoji od "brenda Beckham" i izgradi vlastiti identitet. Navodno je odbio potpisati sve ugovore koji bi njegovim roditeljima dali komercijalna prava na njegovo ime. Umjesto toga, usmjerio se na svoj kulinarski brend "Cloud 23", liniju organskih ljutih umaka, te je nedavno ponudu za sedmeroznamenkasti iznos za pisanje memoara od izdavačke kuće Penguin Random House.

Nicola je nedavno dodatno naglasila razdor s Beckhamovima izjavivši kako njezini roditelji tretiraju Brooklyna "kao još jednog sina". Također je otkrila da Brooklyn uživa u druženju s njezinom braćom.

​- Odlično se slaže s mojom braćom. Često zajedno igraju nogomet - rekla je.

