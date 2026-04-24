VIDEO Crvena jabuka oduševila London! Publika nije puštala legendarni bend s pozornice

London je u četvrtak navečer plesao u ritmu bezvremenskih hitova legendarnog pop-rock benda Crvena Jabuka, koji je u kultnoj dvorani The Clapham Grand održao koncert za pamćenje u sklopu aktualne turneje povodom 40 godina postojanja.

Crvena jabuka u Londonu

- Prije 40 godina pjevali smo o ljubavi, a to činimo i danas. Hvala vam što ste uz nas cijelo ovo vrijeme. Neopisivo nam je drago večeras pjevati za vas u Londonu - poručio je frontmen Dražen Žerić Žera.

Koncert su otvorili s pjesmom 'S tvojih usana', čime je odmah uspostavljena snažna veza s publikom. U nastavku večeri nizali su se legendarni hitovi poput 'Vjetar se vezat ne može', 'Bježi kišo s prozora', 'Da nije ljubavi', 'Dirlija', 'Zovu nas ulice', 'Nekako s proljeća' i mnogi drugi, koje je publika pjevala uglas s bendom.

Atmosfera u dvorani bila je ispunjena emocijama i energijom, a oduševljeni obožavatelji nagradili su bend dugotrajnim ovacijama. Na njihov poziv, bend se vratio na bis, pruživši publici još nekoliko trenutaka za pamćenje.

Nakon londonskog koncerta, Crvena Jabuka nastavlja turneju nizom nastupa diljem regije i šire, donoseći svoju prepoznatljivu emociju i energiju publici koja ih vjerno prati već četiri desetljeća.