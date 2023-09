VIDEO Dalibor Petko završio u australskoj emisiji zahvaljujući Kylie Minogue: 'Van sebe sam'

Nisam to očekivala. Mislila sam da TikTok nije za mene. Postalo je jasno da zajednica odlučuje, ono što oni vole. Rekla je to pjevačica Kylie Minogue (55) u emisiji 'The Project', kada ju je voditelj Waleed Aly (45) pitao je li očekivala da će spot njezine pjesme 'Padam, Padam' postati viralan na TikToku.

Nakon toga počele su su se prikazivati improvizacije fanova, a jedna od njih bila je i ona voditelja Dalibora Petka.

POGLEDAJTE VIDEO: Petko osvanuo u australskoj emisiji 'The Project' (2:17 minuta)

Nakon što se ugledao na ekranu, Petko je ushićeno podijelio isječak emisije na svom Instagram profilu.

- Ono kad se pojaviš u jednoj od najgledanijih australskih emisija usred intervjua s Kylie Minogue - pohvalio se voditelj i dodao kako je izvan sebe.

Foto: Instagram/Screeshot

'Vidio sam da je video postao viralan'

Petko je parodiju podijelio na Instagramu početkom srpnja ove godine. Osim brojnih fanova, u komentarima mu se javila i svjetska senzacija - Kylie Minogue. Ostavila mu je emotikone koji plaču od smijeha, srca i puse.

- Nisam ga ni vidio odmah. Vidio sam da je video postao viralan. Gledao sam gdje se najviše gleda. Fascinantno mi je bilo da se sada na listi pojavila i Amerika. To mi se još nije nikada dogodilo. Ranije sam radio videa za Eurosong i bili su viralni po Europi, najviše Poljska, Finska, Velika Britanija. Išao sam onda pogledati komentare i onda sam vidio da se ona javila. Nisam mogao vjerovati da mi se javila. Kylie je ipak jedna velika dimenzija - otkrio nam je, a dodao da se nije nadao tome jer je pjesma poprilično popularna na društvenim mrežama:

- Nisam mogao vjerovati da je primijetila moj video. Govorili su mi da je moguće, a ja nisam vjerovao. Izvan sebe sam.

Zbog parodije išao na autootpad

Otkrio nam je ranije i gdje je snimao parodiju.

- Za ovu parodiju sam išao na autootpad. Najteže je bilo pronaći automobil na koji se mogu popeti. Ako ga skršim da nije neka šteta. Ljudi u Zaprešiću rekli su mi da mogu na bilo koji - rekao je voditelj.