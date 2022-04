VIDEO Dean Dvornik javio se iz Amerike: 'Ovo je moj kamiončić'

Splitski glazbenik Dean Dvornik (57) sada živi i radi u Americi kao vozač kamiona, a na Facebook-u je objavio kratki video i pokazao vožnju kamionom na putu za Chicago iz države New York.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Evo ovo je kamiončić koji ću sad voziti. To je semi truck... I sada idemo na autocestu - ispričao je Dean u videu.

Glazbenik je u Americi već dvije godine, a na društvenim mrežama povremeno se javlja i s prijateljima dijeli događaje iz svog života. Mnogi su mu se sada javili u komentarima i poželjeli mu sreću u vožnji.

Podsjećamo, pandemija je bila teška za sve glazbenike, kako u Hrvatskoj, tako i u Americi, a Dean je već ranije istaknuo da ga nije sram to što radi kao vozač kamiona.

- U Ameriku sam otišao 1987., a vratio se 1993. Slučajno se dogodilo da sam ponovo dobio zelenu kartu 2019., malo prije pojavljivanja koronavirusa. Moja adresa je u gradu Addisonu u Illinoisu, nedaleko od Chicaga. Ne da me nije sramota zbog toga što sam vozač, već sam na to i ponosan i sad kad se vratim, čeka me novi kamion u firmi mojih prijatelja Bošnjaka, braće Livadić. Dok vozim, ne slušam glazbu, prepustim se mislima, a kad je gužva, i oprezu. Glazbu stvaram u slobodno vrijeme jer i tamo imam studio sličan ovom u Splitu - poručio je tada.

Dean i njegov pokojni brat Dino Dvornik ostavili su neizbrisiv trag po pitanju funka, a sve je počelo kad su prvi put čuli 'In the Summertime' grupe Mungo Jerry.

Najčitaniji članci