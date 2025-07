VIDEO Evo kako izgleda proba Thompsona uoči Hipodroma

Radio NU iz Imotskog objavio je ekskluzivnu snimku s jedne od posljednjih proba Marka Perkovića Thompsona i njegovog benda prije velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu. Video, koji prenosimo uz njihovu dozvolu, otkriva fantastičnu atmosferu i energiju koja vlada među glazbenicima, ali i najavljuje nezaboravan glazbeni događaj koji čeka stotine tisuća obožavatelja.

Na snimci se jasno vidi da je Thompson izuzetno dobro raspoložen, a bend je ugiran. Zajedno su izveli pjesmu 'Oluja', a komentari ispod videa svjedoče o oduševljenju fanova.

'MPT djeluje energično i pozitivno, a to je najvažnije', 'Uhhhh kakav će to događaj biti... narode moj...', 'Još malo putujemo iz Australije, kralj Thompson, you are our king', samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Koncert "Imotski ne zaboravi" na kojem nastupaju Bulić, Zečić i Thompson | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Podsjetimo, posljednje dane završavaju se pripreme za veliki koncert na Hipodromu. Pročelnik Gradskog ureda za promet i sigurnost Andro Pavuna gostovao je u RTL Direktu i otkrio detalje o Thompsonovom koncertu na Hipodromu u subotu. Rekao je kako će biti besplatne vode za posjetitelje.

- Dio hidranata će biti unutar prostora s južne strane na Antalovoj gdje će im se moći pristupiti i nakon što pređete pregled, znači nakon što ćete biti u koncertnom prostoru. U razgovoru s organizatorom shvatili smo da ograda će biti na taj način postavljena da će tim hidrantima moći pristupiti i posjetitelji koji će biti s južne strane, a oni sa sjeverne strane mi ćemo jednu cisternu staviti tamo. Ako sam dobro shvatio, civilna zaštita će isto staviti nekoliko cisterni tako da ćemo osigurati i neku besplatnu vodu na par punktova s te sjeverne strane, a na južnoj strani s Antolove će imati hidrant te gdje će imati besplatnu vodu - rekao je pročelnik.

Kaže kako nije siguran da će onaj koji nije iz Zagreba, a krene u subotu ujutro, stići na koncert.

- Za ljude koji iz kreću iz Zagreba, oni će morati krenuti oko 9, 10, 11, podne. Ako krećete iz nekog grada, morate doći do Zagreba, naći parking i još doći do Hipodroma. Tko ne dođe dan ranije u Zagreb ili najkasnije u petak kasno navečer ili u subotu u ranu zoru ja nisam siguran da će stići na koncert - dodao je za RTL Direkt.